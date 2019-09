Kommunen støtter som en del af indsatsen på området Kirkens Korshærs herberg Stubben på Stubbedamsvej. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Forsigtig optimisme: Lidt færre hjemløse i kommunen

Helsingør - 11. september 2019 kl. 20:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

: For første gang i årevis falder antallet af hjemløse. Men faldet er stadig beskedent lokalt.

Ny rapport fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, viser, at antallet af hjemløse i Helsingør Kommune fra 2017-2019 er faldet fra 94 til 89 personer. Mere præcist kommer resultaterne fra en tilbagevendende national hjemløsetælling. På nationalt plan er der tale om et fald på 3 procent fra 2017 til 2019. Faldet er ifølge VIVE indenfor den statistiske usikkerhed, men peger på en stagnation i antallet af hjemløse, hvilket er en ny udvikling. I Helsingør Kommune er udvalgsformanden derfor også kun forsigtig optimist.

- Det er for tidligt at juble, men jeg vil gerne forsigtigt glæde mig over, at der de seneste år er blevet lidt færre hjemløse i Helsingør Kommune. Vi har flere rigtig gode indsatser i gang - lad mig bare nævne et par af de nyeste, HelsingBo og vores skæve boliger for eksempel - og jeg håber, at vi nu kan være nået et vendepunkt, siger Social- og Sundhedsudvalgets formand Marlene Harpsøe(DF) i en pressemeddelelse udsendt af Helsingør Kommune.

Hun peger på, at en kommunen de senere år, hvor man tilgengæld har oplevet betydelige stigninger i antallet af hjemløse, har taget en række initiativer.

Det drejer sig blandt andet om, at der fra og med 2018 blev der afsat midler til borgere i kommunens eget hjemløsetilbud, Pensionatet i Hornbæk. Indsatsen er med til at give hjemløse borgere den nødvendige støtte til at finde en bolig, og til at klare sig i boligen efter indflytningen. Derudover er der bygget 6 nye "skæve boliger", som huser hjemløse borgere, som ellers har svært ved at bo i en almindelig boligforening. I den forbindelse er der også ansat en social vicevært, der støtter og guider borgene, som bor i de skæve boliger - dette med henblik på, at de på sigt skal bo for dem selv i egen bolig.

En anden indsats handler om, at Helsingør Kommune har fået puljemidler til et 3 årigt projekt "Helsingbo", som retter sig mod unge hjemløse i alderen 18-25. Her oprettes muligheder for at bo sammen med andre unge, hvor der samtidig fokuseres på, at bo i egen bolig på sigt.

Endelig bliver der givet støtte til herberget Stubben, der drives af Kirkens Korshær, samt hvert år oprettet et vinterherberg.