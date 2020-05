Forsigtig genåbning af bibliotekerne

Siden marts har man ikke kunnet reservere film, spil, musik og bøger på bibliotekets hjemmeside, helsbib.dk. Det bliver muligt igen fra den 18. maj. Fra den 19. maj kan man også bestille i den landsdækkende bibliotekstjeneste Bibliotek.dk. For begge tilbud gælder dog, at der vil være lidt længere leveringstid end normalt.

Man må ikke 'tage ophold' på biblioteket. Det vil sige, at indtil videre kan det ikke lade sig gøre at printe, bruge bibliotekets pc'er, læse aviser, sidde i studierummene eller lege med sine børn i børnebiblioteket. Indtil videre er det heller ikke muligt selv at lukke sig ind i den selvbetjente åbningstid i bibliotekerne.

- Vi har fået mange henvendelser fra vores brugere om, hvornår vi mon åbner igen. Alle de eksamenslæsende studerende, alle forældre, der mangler en højtlæsningsbog og alle de læsehungrende, der 'bare skal have en god bog' kan nu komme forbi og hente bøger. Jeg er glad for, at bibliotekerne endelig kan slå portene op for dem og mange andre, som kan låne og aflevere. Også selv om det er et meget mindre bibliotekstilbud, end vi havde før epidemien, siger bibliotekschef Søren Mørk Petersen fra Helsingør Kommunes Biblioteker.