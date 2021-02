Merethe Knudsen og Emil Jensen gør klar til fastelavn i Vestervang kirke.

Forsamlingsforbud begrænser: Kirke holder to-go-fastelavn

Vestervang Kirke slår på søndag dørene op for to-go fastelavn, hvor børn kan hente en pose med kreative ting og søde sager.

Helsingør - 12. februar 2021 kl. 15:33 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Søndag den 14. februar er det ikke bare valentinsdag, men også fastelavn. Det vil under normale omstændigheder betyde, at mange af børnene i Helsingør Kommune går udklædt rundt og skal slå katten af tønden. Det samme er tilfældet i Vestervang Kirke under normale omstændigheder, men på grund af coronavirussen har kirken været nødt til at sadle om.

'to go' fastelavnspose I stedet for tøndeslagning kan forældre med deres børn komme til Vestervang Kirke fra klokken 13-15 på søndag, hvor de kan hente en 'to-go' fastelavnspose, hvor der er kreative ting som fastelavnsmaske, men også lækre sager som fastelavnsbolle og kakao.

Personerne bag arrangementet har gjort deres for at skabe en så coronavenlig begivenhed som muligt. Kun én person fra hver familie kan gå ind i kirkens våbenhus og hente posen, ligesom der er blevet lavet et orienteringsløb om kirken, som man kan bruge tiden på, hvis der er kø.

- Vi har med vilje sat to timer af til at aflevere poserne, så folk undgår at stimle sammen. Så har vi lavet et orienteringsløb, hvor man kan gå til og fra, hvis der er kø. Da vi pakkede poserne, brugte vi mundbind og handsker, så det kunne være så sikkert som muligt, siger sognepræst i Vestervang Kirke, Mette Dansøn.

Stort arbejde bag Foruden orienteringsløb og 'to-go' poser, er det ligeledes muligt at se en børnegudstjeneste på søndag, hvilket foregår online. Det har derfor været et større arbejde at arrangere eventet.

- Det har taget sin tid. Troels Bak Stensgaard og organisten har optaget børnegudstjenesten, klippet det og sat musik på, og inden da skulle vi lige skrive gudstjenesten. Vi skulle planlægge hvad vi skulle lægge i 'to-go' posen, og så brugte vi i mandags dagen på at pakke poserne, siger Mette Dansøn.

Det er ikke kun hos Vestervang Kirke, at der er blevet tænkt kreativt. Det samme er tilfældet i Hellebæk Kirke, hvor der afholdes katteløb. Her skal man finde så mange katte som muligt, og efterfølgende vil der være boller og kakao, som man kan tage med hjem fra Hellebæk Kirke.