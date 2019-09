Formandsskifte i seniorforening

Formanden Asger Fredslund lagde for, til orientering for nye medlemmer, med at fortælle lidt om foreningens 26 års lange historie. Derefter gik generalforsamlingen i gang. Formanden lagde ud med at fortælle om alle årets meget alsidige aktiviteter. Der havde været udflugter til bl.a. Christianshavn, Designmuseet i Bredgade og kunstmuseet Arken. Man havde hygget sig med vinsmagning og Espergærde Revyen. Der havde været 25 års jubilæums fest i Skydeselskabets lokaler med underholdning af Launbjerg Brødrene og ikke mindst havde man haft en fantastisk solrig ferietur til Bornholm. Formanden Asger Fredslund der har været medlem af foreningen siden starten for 26 år siden og formand de fleste af årene, ønskede at takke af, fordi som han sagde "mine batterier er ved at være opbrugt". Asger Fredslund foreslog sammen med bestyrelsen at man indstillede foreningens næstformand Sven Nielsen til ny formand, hvilket skete under stor akklamation fra de fremmødte.