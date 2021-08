Forsyningsformand Jens Bertram ved de nye affaldsbeholdere. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Formand om lugtende madaffald - Slå en knude og brug flere poser

- Jeg kan sige så meget, at jeg jo også selv er en del af affaldsordningen, og hos mig, har vi ikke et problem med lugt eller insekter. Heller ikke hos mine naboer, lyder det fra forsyningsformand.

Udfordringerne med lugtgener og insekter i madaffaldscontainerne, som en række borgere har beskrevet på de sociale medier, er ikke gået bestyrelsesformanden i Forsyning Helsingør, Jens Bertrams, der også sidder i Byrådet for de konservative, næse forbi.

Han fortæller til avisen, at han også selv har modtaget henvendelser fra borgere, der oplever gener fra madaffaldscontaineren, men at det er en udfordring, som forsyningsselskabet har lidt svært ved at gøre noget ved på nuværende tidspunkt.

- Det er jo lidt svært, det her. Hm.. Jeg kan sige så meget, at jeg jo også selv er en del af affaldsordningen, og hos mig, har vi ikke et problem med lugt eller insekter. Heller ikke hos mine naboer. Men når vi får henvendelser om det her i vores kundeservice, så gør vi meget ud af, at forklare borgerne, hvordan de kan behandle affaldet for at mindske generne.

Og hvad siger I så her?

- Vi plejer at sige, at de skal lade være med at fylde poserne for meget op, og at de skal være forsigtige, når de lægger de første poser ned i spanden, for der er den her kant - og det må jeg altså give kritikerne ret i, at det er sørme ikke smart, men nu er det jo ikke mig, der har indkøbt de containere - men der er altså en kant i bunden, som kan få poserne til at gå op, så man skal være forsigtig. Desuden kan man jo bruge to poser ad gangen eller tre, hvis det er helt galt, for det er jo nogle som forsyningen sørger for bliver bragt ud til borgerne, siger han og fortsætter:

- Og nu har jeg jo min søn boende, som har et blebarn, og han har været på vej ud med brugte bleer uden en pose omkring, og hvis man gør sådan, ja så kan jeg da godt forstå, at det kommer til at lugte, men det havde han ikke lige tænkt på. Man kan gøre meget selv, så jeg synes ikke, det er et kæmpe issue.

Men som formand for forsyningens bestyrelse og politiker i byrådet, så tænker jeg da, at du må forholde dig til, at så mange oplever udfordringer med ordningen - facebookopslaget har trods alt fået mere end 300 kommentarer og knap 400 likes: Kan man ikke afhente madaffald hver uge i sommermånederne, som flere skriver?

- Vi er stadig ikke færdige med at udrulle affaldsordningen, og vi kan ikke gå ind nu - midt i det hele - og lave den om. Og nu er det jo heller ikke alle, der er utilfredse. Det kan man også se på facebook: Der er jo folk, der siger, at de ikke kan genkende udfordringen. Det svære er jo her, at hvis alle skal have afhentet deres madaffald hver uge, så skal alle også betale for det, selvom ikke alle oplever den nuværende løsning som et problem - og det vil også skabe utilfredshed. Man kan jo faktisk allerede i dag betale ekstra for at få afhentet madaffaldet hver uge.

Ifølge Jens Bertram så skal den nye affaldsordning evalueres. Hvornår det bliver kan han ikke sige helt præcis, men han regner med engang inden næste sommer.

- Der kommer en evaluering, når jeg som formand beder om den. Det kan ikke ske midt i en sæson, og man kan sige, det mest hensigtsmæssige nok også er at vente til efter kommunalvalget, for her kan det jo være nogle andre - af os kommunalpolitikere - der kommer til at udgøre bestyrelsen. Så engang derefter, tænker jeg, at der kommer en evaluering, og så må vi kigge på, hvordan det hele fungerer og justere, hvor det er nødvendigt.

