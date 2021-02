Helsingør har mange idrætstalenter. Vinderen af sidste års Årets Trænings- og udviklingspris blev Julius Haansbæk Mortensen fra Helsingør IF Atletik, der hoppede højere end nogen anden 14-årig dansk dreng har gjort de sidste 40 år, da han i stangspring hoppede imponerende 3 meter og 72 centimeter. Her står han med formanden for Idræts- og Fritidsudvalget, Betina Svinggaard. Foto: Kim Rasmussen

Formand har bedt om status: Nu skal eliteidrætten i fokus

På et kommende møde i Idræts- og Fritidsudvalget vil der blive givet status på kommunens talentudvikling og eliteidræt. ’Det er altid rart at få mere viden’, siger udvalgsformand.

Det er ikke mange dage siden, at bysbarnet Mikkel Hansen var en del af håndboldherrernes triumf ved VM i Helsingør. Ligesom man ikke skal kigge mange måneder tilbage, før man kan se, hvordan Helsingør Golf Clubs damehold udraderede al modstand, da de vandt danmarksmesterskabet og derfor kunne kalde sig Danmarks bedste golfhold for kvinder.

Helsingør Kommune har en stor tradition for at udvikle talenter i diverse sportsgrene, men til tider er det meget sundt alligevel, at stoppe op og vurdere, om alt kører som det skal. Derfor har udvalgsformand i Idræts- og Fritidsudvalget, Betina Svinggaard (S), bedt om en status på kommunens talentudvikling og eliteidræt ved det kommende udvalgsmøde, der foregår via Skype den 10. februar.

- Vi har bedt om en status, så vi kan komme dybere ned i emnet og få mere at vide. Det er altid rart, at få mere viden. Lige nu har vi Helsingør Eliteidræts Akademi, Idrætslinjen, og et samarbejde med Team Danmark, der sætter Helsingør på landkortet. Vi viser, at vi kan det her. Jeg tænker ikke, at midlerne skal bruges meget anderledes, men det kan være, at en status kan åbne op for en diskussion om der er andet der kan gøres, men der er ingen bagtanker med vores møde, siger Betina Svinggaard.

Breddeidrætten er også vigtig Helsingør Eliteidræts Akademi og Idrætslinjen bliver begge flittigt brugt. I skoleåret 20/21 er der således på Idrætslinjen 6 idrætsklasser med 154 elever, der er fordelt med henholdsvis 49, 52 og 53 elever på 7., 8. og 9. klassetrin. På Helsingør Eliteidræts Akademi er der 75 elever. Der er dog også stor fokus på breddeidrætten i Helsingør Kommune.

- Det vigtigste er, at vi både har eliteidræt og breddeidrætten. Mit mantra er, at man ikke kan have elite uden bredde. Det er vigtigt, at vi støtter begge dele, og derfor skal vi kigge på den pose penge, som vi har, og vurdere, om vi bruger den på den optimale måde. Det er borgernes penge, som vi bruger, så vi skal bruge dem på bedst mulig måde, siger Betina Svinggaard.

Talentudvikling koster millioner

Det er ikke gratis at udvikle talenter, og det heller ikke tilfældet i Helsingør Kommune. Idrætslinjen har i 2021 et budget på cirka en million kroner, som går til driften af idrætsklassernes idrætsspecifikke uddannelse og morgentræning med 30 instruktører. Helsingør Eliteidræts Akademi er en lidt større udgift, og koster årligt knap 1,1 million kroner. Det beløb går til aflønning af instruktører og eksperter i forbindelse med uddannelse og morgentræning samt til aflønning af akademiets leder. Det fører dog mange gode ting med sig, mener udvalgsformanden.

- Det handler om at udvikle talenter og vise, at vi er gode til at udvikle. Det er vigtigt, at unge siger, at de vil gå i skole i Helsingør, for der kan de blive udviklet. En del af det attraktive ved at flytte til Helsingør Kommune er også, at vi lægger vægt på skolegangen. Vi er med til at få unge videre i uddannelsessystemet. Det kan være svært, hvis man som 14-årig er rigtig god til fodbold, og kun vil træne det, men der ser vi det som en vigtig del, at hjælpe dem i deres skolegang, siger Betina Svinggaard.