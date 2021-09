Planen dækker Vapnagaard, Helsingør Nordvest og Nøjsomhed, der ses på billedet. Arkivfoto: Lars Skov

Formand: Ny plan vil ikke afhjælpe parallelsamfund

Et af de centrale elementer i den nye boligsociale helhedsplan er at komme parallelsamfund til livs. Dog mener formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget Marlene Harpsøe (DF), at det netop er det, elementer af planen vil fastholde.

Helsingør - 23. september 2021 kl. 19:39 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Med en boligsocial helhedsplan har en kommune mulighed for at samarbejde med boligorganisationer om forskellige indsatser i udsatte områder.

Noget af det, den næste boligsociale helhedsplan i Helsingør vil have fokus på, er blandt andet at videreføre den igangværende indsats mod parallelsamfund i Nøjsomhed.

Det skal blandt andet gøres ved mindre »matrikelbundet fokus«, og at boligområderne integreres fysisk og socialt med omkringliggende kvarterer. Og i planen, der udover Nøjsomhed også dækker Vapnagaard og Helsingør Nordvest, fremgår det af en sagsfremstilling på byrådets økonomiudvalg, at kulturhuse også skal være »platform for brobygning til områdernes øvrige aktiviteter og fællesskaber«.

Men det er lige præcis ved nogle af aktiviteterne i helhedsplanen, filmen knækker for Marlene Harpsøe, der er formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, valgt for Dansk Folkeparti. Derfor har hun stemt nej til planen med bemærkningen om, at der er »elementer i helhedsplanen der fastholder parallelsamfund«.

- Jeg synes, man accepterer parallelsamfund, og at det er en akavet måde at tænke integration på, når man for eksempel har fædregrupper, der skal skabe tryghed. Der synes jeg, man holder fast i nogle familiestrukturer, der ikke hører hjemme her. Lige sådan, når man arrangerer 'kvindemiddage', siger hun.

Sidstnævnte er med henvisning til de middage for kvinder, der fem gange årligt afholdes på Vapnagaard, hvor der på forhånd er udvalgt et eller flere emner, der kan handle om »alt fra sund kost, valg (folketing/byråd) eller vold i hjemmet«.

Accept Fædregrupperne og kvindemiddagene hører under den del af helhedsplanen, der går under »Sammenhængskraft og medborgerskab«. De andre indsatsområder er »kriminalitetsforebyggelse«, »uddannelse og livschancer« og »beskæftigelse«, hvor der er tiltænkt en lang række initiativer. Og det er ikke, fordi Marlene Harpsøe »overordnet har noget imod sådanne planer«:

- Men det er min bekymring, at hvis man accepterer elementer af parallelsamfund et sted, så bliver det en generel ting, og jeg synes det mangler at blive beskrevet i planen, at man tager aktivt afstand fra parallelsamfund.

Den boligsociale helhedsplan, der var på Økonomiudvalgets dagsorden mandag, skal til endelig politisk behandling i november.