Ser er behov for flere plejehjemspladser i Helsingør kommune, og nu viser Attendo interesse for at etablere et friplejehjem. Foto: Sarah Marie Winther

Send til din ven. X Artiklen: Formand: Friplejehjem er løsningen på trængte plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand: Friplejehjem er løsningen på trængte plejehjem

Helsingør - 28. marts 2020 kl. 03:52 Af Simon Wincentz Heim Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen mangler snart plejehjemspladser, men har ikke penge til at opføre flere plejehjem. Nu vil hjemmeplejevirksomheden Attendo måske opføre et friplejehjem. Snart kan kommunens syv plejehjem får selskab af endnu et, fremgår det af dagsordenen til næste møde i Sundhed- og Omsorgsudvalget.

Det er virksomheden Attendo, som beskæftiger sig med hjemmepleje, der har henvendt sig til kommunen om muligheden for at etablere et friplejehjem. Derfor har de ønsket at få oplyst driftsomkostningerne ved et friplejehjem.

Kommunen står nemlig i den situation, at der bliver flere ældre, men ikke flere pladser på plejehjemmene. Der er i dag et nyt plejehjemsbyggeri i gang, men der vil i fremtiden ikke blive råd til at opføre flere plejehjem. Derfor hilser formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Johannes Hecht-Nielsen (V) muligheden velkommen.

Nødvendig idé - Det er en god idé med et friplejehjem, men det er også en nødvendig idé, siger han og fortsætter: - Vi bliver flere ældre, og vi mangler snart plejehjemspladser. Derudover er der ikke plads i vores anlægsramme til at opføre flere plejehjem lige nu. Derfor er det en god idé med et friplejehjem, som en virksomhed opfører, og som kommunen derefter kan leje sig ind i.

De årlige omkostninger ved at drive et friplejehjem er dog dyrere end et kommunalt plejehjem. En plads på et friplejehjem er cirka 30.000 kroner dyrere om året end på et kommunalt plejehjem. Prisen for en plads på årsbasis er her 514.592 kroner modsat 544.966 kroner på et friplejehjem. Prisforskellen skyldes blandt andet, at et friplejehjem ikke kan være selvforsikrede på arbejdsskadeforsikring. Men fordelen er, som Johannes Hecht-Nielsen påpeger, at kommunen ikke selv skal betale for opførelsen af friplejehjemmet.

Større råderum Et friplejehjem er kendetegnet ved at være privatejet - Det giver friplejehjemmet et større råderum for selv at bestemme, hvordan stort og småt bedst tilrettelægges. Samtidig giver lovgivningen dem mulighed for at trække et overskud ud af driften, og de kan derved operere på for-profit vilkår, fremgår det af Ældre Sagens hjemmeside.

Hvis det nye friplejehjem bliver en realitet, så skal det opføres i det gamle hospital, fortæller Johannes Hecht-Nielsen.

Administrationen anbefaler ud fra en helhedsbetragtning, at det er essentielt, hvis man opfører et friplejehjem, at det kan levere de samme ydelser som kommunens resterende plejehjem.

Seniorrådet vil senere afgive et høringssvar, og Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at man godkender døgntaksterne til et friplejehjem.