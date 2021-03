Den nye ketcherpark skal bygges, så den passer flot ind i området. Det må for alt i verden ikke komme til at ligne, hvad klubformand Uew Bødewadt kalder et æstetisk trafikuheld. Illustration: Arkitekt Finn Strabo, Helsingør Tennisklub

Formand: - De nye tennishaller skal ikke koste 53 millioner

Når Helsingør Tennisklub skal have nye faciliteter i form af haller, klubhus og en padeltennis-bane skal det ikke nødvendigvis koste 53 millioner kroner, som Helsingør Kommune ellers har afsat til projektet - i hvert fald ikke, hvis det står til tennisklubbens formand Uwe Bødewadt. For ham er det vigtigt at understrege, at det ikke er Helsingør Tennisklub, der har bedt om de mange millioner, som i hans ører kan lyde som lidt af en overbudgettering, eller i hvert fald en budgettering, der må dække over flere kommunale opgaver, som kloakering eller belysning i området.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her