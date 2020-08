Når økonomiudvalget mødes mandag er der også en mindre »møgsag« på programmet. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Forlig: Kommunen skal betale 5 millioner tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forlig: Kommunen skal betale 5 millioner tilbage

Helsingør - 20. august 2020 kl. 20:47 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejendomsinvestorer blev forsynet med misvisende oplysninger om mulighederne for byggeri på kommunal grund, vurder kommunens advokat, der anbefaler et forlig. Helsingør Kommunes administration anbefaler på baggrund af en ekstern advokatvurdering, at Økonomiudvalget og endeligt Byrådet siger ja til at indgå et forlig med ejendomsselskabet Kræmmerhuset ApS, som tilbage i 2018 købte ejendommen Kræmmervej 1 i Hornbæk,hvor institutionen Søstjernen tidligere lå.

Prisen var på 4 millioner kroner, og i forbindelse med salget fik kommunen udarbejdet et par skitser til inspiration for en fremtidig køber af firmaet Landinspektørkontoret, hvor der indtegnet 13 boliger. Skitser, som var godkendt af kommunen. Imidlertid viste det sig siden, at de gælden krav kun gav for området kun gave mulighed for 7 boligenheder. Dette var et problem for investoren, som havde ansøgt om et projekt med 11 boliger, fremgår det af dagsordenen til næste møde i Økonomiudvalget.

Dette ændrede vilkår for investeringen har fået firmaet til at varsle et erstatningskrav mod kommunen. En situation, som kommunens administration ser bedst løses gennem et forlig, hvor kommunen betaler de 4 millioner kroner tilbage til køberen gennem et tilbagekøb, og derudover kommer med en kompensation på 1.183.152 kroner.

Ansvarspådragende Baggrunden for dette løsningsforslag er, at kommunens advokat vurderer, at kommunen sandsynligvis har handlet ansvarspådragende i forbindelse med salget. Netop dette forhold betyder også, at kommunen ikke rent juridisk er nødt til at tage en retssag

Rent økonomisk vil de fire millioner til tilbagekøbet blive bogført i kommunens såkaldte arealoptimeringspulje, som så vil have realiseret 4 millioner kroner mindre i salgsindtægter.

Omvendt vil de knap 1,2 millioner kroner i kompensation blive taget af kommunekassen gennem en tillægsbevilling, fremgår det sagsfremstillingen.