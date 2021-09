Kim Jensen har de seneste uger stået frem og fortalt om sit forløb med indlogering på Hobrovej 23 i Helsingør, hvor han her er fotograferet. SAND, De hjemløses landsorganisation, har bistået ham med diverse rådgivning, ligesom de har råbt op om sagen. Foto: Thomas Kellermann

Forladt børnehave på Hobrovej har haft 68 beboere

Den tidligere børnehave på Hobrovej 23 i Helsingør har huset 47 flygtninge og 21 husvilde-borgere siden 2017 og til forleden, hvor den som følge af brandfare blev taget helt ud af brug. Det viser en aktindsigt.

Helsingør - 18. september 2021 Af Thomas Kellermann

Beboerne på Hobrovej 23 i Helsingør, hvor der engang lå en børnehave, skulle som bekendt rykke hurtigt i sidste uge, hvor kommunen besigtigede bygningen og kom frem til, at der var tale om en brandfælde. Mens Kim Jensen, der har stået frem i en række artikler, med en anden beboer blev sendt på hotel, blev andre sendt til henholdsvis Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter og en bolig i Fiolgade.

Som centerchef i By, Land og Vand i Helsingør Kommune Pia Holm Nielsen forklarede, var der nemlig udfordringer med brandsikkerheden - »nogle bygningstekniske omstændigheder, som ikke har været opfyldt i forhold til kravene i bygningsreglementet«. Også centerchef for Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune Pernille Madsen understregede, at beboerne ikke skulle sove der én nat mere.

Imidlertid viser en aktindsigt nu, at der siden 2017 har boet i alt 68. Herunder er der tale om 21 borgere, der er blevet anvist børnehaven som husly efter Servicelovens §80, altså ligesom Kim Jensen. På trods af, at børnehaven som beskrevet ikke var godkendt til beboelse, og at man ikke kunne melde flytningen gennem folkeregistret.

Der har også boet 47 flygtninge. Og det var som bekendt noget af grunden til, at børnehaven blev brugt til husvilde-beboere: At den i 2017 fik en midlertidig dispensation til at blive brugt som flygtningeboliger.

Visuel analyse Af et notat i førnævnte aktindsigt fremgår det også, at der tilbage den 16. september 2016 blev foretaget en brandanalyse af Hobrovej 23, dog uden en fysisk besigtigelse:

- Der er kun foretaget visuel analyse af bygningen, sammenholdt med informationer fra tilgængeligt materiale hos Helsingør Kommune, lyder det.

Af aktindsigten fremgår også korrespondance fra september i år, hvor den midlertidige tilladelse bliver beskrevet:

- Den midlertidig tilladelse er givet på basis af brandforhold som ikke er ok. Ved en forlængelse af anvendelsen til flygtningeboliger og boliger for hjemløse skal sagen behandles på ny. Kommunen kan ikke holde til, at bygningen ikke brandmæssigt sikres.

Altså har bygningen aldrig egnet sig til bolig for husvilde eller flygtninge.

Normalt tager Center for By, Land og Vand på besigtigelse ved færdigmelding af en ombygning af en institution. Og i den konkrete sag modtog kommunen ikke en færdigmelding af ombygningen, hvorfor den ikke har været på besigtigelse, forklarer Pia Holm Nielsen, der er chef for Center for By, Land og Vand i Helsingør Kommune:

- Og lige så snart, vi konstaterede brandfaren, fik vi folk flyttet derfra.

Kommunaldirektør Stine Johansen har ligeledes erkendt, at der er begået fejl, hvilket hun til avisen delvist har forklaret med behovet for at handle hurtigt som følge af flygtningekrisen:

- Vi må erkende, at der er begået fejl i den her sag og flytter nu alle beboere ud af Hobrovej. Oprindeligt er bygningen taget i brug i al hast efter flygtningekrisen i 2016 og siden var det oplagt at hjælpe husvilde med tag over hovedet på Hobrovej. Men tilladelserne har ikke været på plads, og dagens gennemgang (den 8. september, red.) har understreget, at vi nu må vælge en anden løsning. I første omgang forsøger vi at indkvartere de husvilde på hotel og herberg, da kommunen ikke umiddelbart har boliger eller andre brugbare bygninger stående ledige, lød det.

Kim Jensen har i løbet af september slået fast, at han ikke agter at betale de godt 3200 kroner, han var blevet pålagt at betale i månedlig husleje for at bo på Hobrovej. Det har således heller ikke været muligt for Helsingør Kommune at opgøre, hvor meget der er tjent i husleje på den tidligere børnehave.

