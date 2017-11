Beboerne i Julianelund troede tilbage i foråret, at deres boliger var sikret efter området blev taget ud af transportkorridoren, og arbejdet med en lovliggørende lokalplan gik i gang. Foto: Lars Skov

Forhandlinger i gang om Julianelund-afslag

Helsingør - 30. november 2017 kl. 04:18 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var ikke opbakning til at trække afslag på landzonetilladelser tilbage på Helsingør byråds møde mandag. Sag sendt tilbage til udvalg, skriver Frederiksborg Amts Avis. Som omtalt i avisen har det vakt betydelig bekymring hos beboerne i de lidt over 50 husstande i Julianelund, at alle på nær to tilbage i oktober fik nærmeste enslydende afslag på landzonetilladelse til at beholde deres nuværende boliger.

Det sker samtidig med, at kommunen forhandler med Erhvervsstyrelsen om at få flyttet hele området fra land- til byzone. Det sker efter, at det i foråret stod klart, at erhvervsminister Brian Mikkelsen havde fået Folketingets fulde opbakning til at ophæve den forlængst overflødige transportkorridor nord om Helsingør. Samtidig er kommunen i færd med at udarbejde en lovliggørende lokalplan.

Selv om forvaltningen i Center for By, Land og Vand har understreget, at kommunen ikke vil kræve de eksisterende boliger på over 24 kvadratmeter lovliggjort så længe der forhandles med Erhvervsstyrelsen om flytning til byzone eller en civil retssag anlagt beboerne mod kommunen foregår, så frygter beboerne alligevel, at afslaget kan få betydning for deres retsstilling, hvis forhandlingerne med Erhvervsstyrelsen - imod forventning - skulle ende i ingenting.

Det var en del af baggrunden for, at Anders Drachmann, Frit Demokrati, på byrådsmødet mandag stillede forslag om, at Byrådet skulle trække ansøgningerne tilbage.

- Jeg synes det er tåbeligt, at sende afslag ud, når vi er i færd med at lovliggøres området. Det er omkring 54 beboere, som ikke kan sove roligt, så længe sagn kører. Der bliver også tale om op til 54 nye sager i Planklagenævnet, det er ikke fornuftigt, sagde Anders Drachmann.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets formand Johannes Hecht-Nielsen(V) understregede under mødet, at der var tale om afslag, som Byrådet i forvejen havde sagt god for, og at det ikke fik betydning for det fortsatte arbejde med at lovliggøre området.

Han anbefalede også beboerne ikke at klage til Planklagenævnet, da det muligvis kunne skade deres sag.

Dette råd advarede Anders Drachmann, som også er advokat, beboerne at følge.

- Johannes Hecht-Nielsen har ikke forstået juraen på området, og så siger jeg det pænt, sagde han.

Forhandlinger i gang

Borgmester Benedikte Kiær(K) advarede mod, at byrådet begyndte at »tale sig fra hinanden« i sagen.

- Vi har netop fået et brev fra beboernes advokat, som ser ud til at være i forhandlinger med kommunens advokat. Jeg foreslår derfor at vi sender sagen videre Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, så de kan kigge nærmere på sagen, sagde Kiær. Hun fik derefter opbakning til forslaget.

Korrespondancen mellem beboernes advokat og kommunens skulle blandt andet handle om en forlængelse af klagefristen.

