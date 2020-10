Forfattermøde med Kirsten Thorup

Kirsten Thorups "Indtil vanvid, indtil døden" er en roman om kærlighedens og krigens galskab. Et portræt af en kvinde, som for enhver pris vil være loyal mod sin mand, men insisterer på at forholde sig neutral til nazismen - alt imens vold, angst og modstand spreder sig på den indre front: kvindernes og børnenes krig.

Scenen er sat i efteråret 1942. Et overfyldt tog bevæger sig ned gennem det mørklagte Tyskland. Med om bord er den unge danske kvinde Harriet, som har efterladt sine to små sønner på et børnehjem i Ålsgårde og er nu på vej mod München. Hendes mand, Gerhard, er blevet skudt ned over Østfronten, hvor han kæmpede på tysk side mod kommunismen, og midt i sorgen brænder Harriet efter at handle, konfrontere sig med krigen og bidrage med noget.