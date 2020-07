Forfatter: -Det tog mig 40 stædige år at lære at skrive

Majbrit Løfqvist er noget så sjældent som ordblind forfatter. Som barn kæmpede hun sig igennem bibliotekets hylder og tvang sig selv til at lære bogstaverne at kende. I dag vil hun med sit forfatterskab gerne inspirere andre, der har svært ved at læse og skrive, til at blive ved med at prøve.

- Som barn blev jeg hurtigt forelsket i bøgernes verden. Min mor læste højt ved sengetid, og jeg glædede mig til, at jeg selv skulle lære at læse. Men det viste sig, at det ikke var så nemt. Bogstaverne dansede og dannede mærkelige og utydelige ord. Når jeg endelig skrev noget, var det så ulæseligt, at jeg i stedet fortalte historierne højt og lavede skuespil, både i skolen og til spejdernes sommerferielejr. Som 18-årig købte jeg en skrivemaskine. Jeg havde en roman i hovedet. Den handlede om en dreng, der flygtede fra Vietnam og endte som narkoman i København. Men skrivemaskinen var ikke bedre til at stave end min kuglepen, så jeg gav op. Det har taget mig 40 stædige år at lære at skrive, men i dag elsker jeg det, siger Majbrit Løfqvist.