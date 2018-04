Forfaldent museum bliver revet ned i år

Nedrivningen af det gamle tekniske museum på Nordre Strandvej bliver en halv million dyrere. Det kom frem på sidste byrådsmøde.

Der er masser af kommunale anlægsprojekter i gang eller under planlægning, men det er ifølge forvaltningens sagsfremstilling svært at beregne nøjagtigt i hvilket regnskabsår, hvor de bevilligede penge bliver brugt. Det skyldes, at eksempelvis udbud og behandling af lokal- og kommuneplaner kan skubbe et byggeri fra et regnskabsår til et andet. Det var baggrunden for, at Byrådet på mødet tirsdag godkendte en omprioritering af kommunens anlægsramme, der betyder, at 61,7 millioner kroner bliver flyttet til anlægsrammen i år og til 2019. Samtidig blev der iøvrigt flyttet 91,4 millioner kroner fra 2017 til i år, så det hele ender med, at anlægsrammen for 2018 ender med at blive på lidt over 262,1 millioner kroner.