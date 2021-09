Der vil være detailhandel/café i stueetagen og ejeren ser gerne, at en parkeringsplads bliver inddraget til udeservering. Her ses bygningen fra udgangen fra Helsingør Station. Illustration: Dall & Lindhardtsen

Forex-bygningen er igen på politikernes bord

Boligprojekt for hus overfor Helsingør Station er i strid med lokalplanen - men skal der alligevel gives dispensation til nye boliger?

Helsingør - 10. september 2021 kl. 10:10 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Et projekt for bygningen Jernbanevej 4/Bramstræde 1A, som i en lang årrække husede valutavekslingsbutikken Forex rammer igen By-, Plan- og Miljøudvalgets bord på mødet mandag.

Her skal medlemmerne tage stilling til, hvorvidt der skal gives en række forholdsvis vidtgående dispensationer for Lokalplanen for Helsingør Bykerne. Projektet består af en bygning i 3,5 udnyttede plan med 8 senioregnede boliger og detailhandel/café i stueetagen. Imidlertid tillader lokalplanen kun 2,5 etager og en bebyggelsesprocent på 110. Bebyggelsesprocenten på det nye byggeri er til gengæld på mellem 265 og 385 fordelt på de to matrikler. Projektet kræver også dispensationer i forhold til parkering og bygningdybde. Bag projektet står ejeren af bygningerne, som er Lona Wick.

Skyggegener? På det sidste møde i udvalget blev sagen udskudt efter ,at flertallet bestående af S og K ønskede at se en beregning af skyggegenerne for naboerne.

Omvendt var R og EL klar til at afvise projektet med en besked om, at lokalplanen skal overholdes.

Nu er rapporten om skyggegerne for naboerne klart, og der skal tages endelig stilling til, hvorvidt der skal gives de nødvendige dispensationer til byggeriet, som gennem sagsforløbet er blevet revideret noget, og oprindeligt var en etage højere.

Skyggeberegningen ser ikke ud til at være det forhold, som kommer til at veje tungest.

På baggrund af skyggediagrammerne vurderer forvaltningen i Center for By-, Land og Vand, at byggeriet ikke vil medføre » en væsentlig skyggepåvirkning«.

Dog vil der være en negativ påvirkning på formiddage omkring vintersolhverv for beboere på Strandgade 70 og Bjergegade 3B. Under sagen er der også kommet en række kritiske bemærkninger fra naboerne.

Ejeren af Strandgade 64 2. tv. kritiserer stærkt, at kommunen vil gå imod lokalplanen, og derved skabe fare for præcedens. Ligeledes mener han, at naboerne risikerer at få et værditab.

Ejeren afRestaurant Lai Lai, der har lokaler i en del af projektets byggefelt, frygter også for de økonomiske konsekvenser.

Ikke bevaringsværdigt Selv om byggeriet er i strid med lokalplanen, så vurderer forvaltningen, at man lovligt kan give en dispensation, da projektet ikke er strid med lokalplanens principper. Det ændrer dog ikke ved, at forvaltningen indstiller til politikerne, at der ikke skal gives en dispensation.

Blandt argumenterne for en dispensation er, at de nuværende bygninger ikke er bevaringsværdige samt at nabobygningen Hotel Skandia er markant højere ligesom stations- og postbygningen på den anden side af Jernbanevej.

