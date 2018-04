Hammermøllen skal have nyt stråtag, og der skal laves et nyt indløb til møllehjulene. Det kom frem på generalforsmalingen i Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening. Foto: Thomas Olsen

Forening er klar til million-dyr renovering af historisk vandmølle

Helsingør - 24. april 2018

Egnshistorisk forening forventer at bruge cirka to millioner kroner på blandt andet at udskifte Hammermøllens stråtag. I sidste uge afholdt Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening den årlige generalforsamling på kulturhuset Bølgen i Ålsgårde. Formanden, Morten Steen Petersen, aflagde en fyldig beretning om foreningens virksomhed, og foreningens næstformand, Peter Uldum, en lige så fyldig beretning om foreningens arkivfunktion. Kasserer Gerda Brøgger fremlagde regnskabet, der i år viste et stort overskud. Årsagen er først og fremmest, at foreningen er ved at spare op til nogle meget store udgifter til vedligeholdelsesarbejder. Disse begynder i 2018 og fortsætte i tre år. I alt forventes det, at der skal investeres cirka. 2 millioner kroner i nyt stråtag til Hammermøllen, nyt fundament til hammerværket, nyt indløb til møllehjulene og renovering af foreningens bymodel af Hellebæk anno 1823.

Formanden understregede i sin beretning, at foreningens formål blandt andet er bevarelse af bygninger og bymiljøer i Hellebæk og Ålsgårde. Derfor understregede formanden også det åbenbare behov for en bevarende lokalplan for Bøssemagergade og Nordre Strandvej, samt en vilje til fra kommunens side at søge de allerede vedtagne lokalplaner overholdt.

Frygter for bymiljøer

Foreningen står magtesløs, når emsige grundejere opsætter massive hegn i skel mod vej, nedriver bevaringsværdige bygninger og erstatter dem med nybyggeri, der er helt ude af kontekst med den eksisterende bebyggelse. Foreningen ser historiske minder forsvinde i et tempo, der er uden sidestykke i historien.

Diskussion om vej

Formanden understregede også, at Hellebækvej blev lukket uden yderligere diskussion. Foreningens ønske var en smal asfalteret vej med mødepladser, således at det var muligt at køre med bil igennem området. Sekundært mener foreningen, at vejen skal være farbar for almindelige cyklister, der gerne vil opleve den smukke natur gennem kohaven. Det krav opfylder den nuværende vej ikke. Formanden opfordrede til, at der blev gjort noget meget seriøst for at forbedre cykelforholdene på vejen.

Nøglerolle i nationalpark

Formanden berettede, at Nationalpark Kongernes Nordsjælland i Helsingør Kommune vil blive åbnet for publikum 2. juni med, at borgmesteren indvier en udstilling om Nationalparken på Flynderupgård. På Hammermøllen vil smedene fra Rådvad smede bøsseløb og forhåbentlig vil der være salutering med gamle våben. Bymodellen vil blive forevist, og Natur-/Kulturstien vil blive genåbnet og skiltet af Naturstyrelsen Nordsjælland.