Man kan fortsat - mod bestilling - få foretaget PCR-test her ved spor 13 frem til 23. april. Foto: Christopher Valeur

Fordobler PCR-testkapacitet

Fra fredag den 23. april fordobler regionen antallet af daglige PCR-test, ligesom der åbnes for test i Espergærde og Hellebæk. Region Hovedstaden har besluttet at udvide testkapaciteten for PCR-test i Helsingør Kommune fra 500 daglige test til 1000 daglige test fra den 23. april. Samtidig med det, bliver der oprettet tre nye teststeder i henholdsvis Helsingør, Espergærde og Hellebæk nedlægges det hidtidige PCR-teststed på Færgevej i Helsingør, oplyser kommunen og regionen.