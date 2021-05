Forbipasserende blandede sig og fik bøder

En ganske normal politiforretning, hvor en patrulje havde stoppet en 16-årig knallertkører klokken 18.40 ved Blishøj i Vapnagård i Hesingør og sigtet ham for at have ændret ulovligt på knallertmotoren, udviklede sig yderligere, da først én og så en anden forbipasserende blandede sig.