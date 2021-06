Ifølge kommunens plan for byggeriet vil det tage 18 måneder at bygge den nye svømmehal. Illustration: Tegnestuen Mejeriet

Forarbejdet til ny svømmehal er i gang: Hop i bassinerne om få år

Byrådet har afsat 88 millioner kroner til en ny svømmehal, der byder på et væld af bassiner og gode oplevelser for de vandglade. Nu er de første store skridt i processens taget

Helsingør - 07. juni 2021 kl. 18:25 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Det første spadestik til en delvis ny, større og forbedret svømmehal på Borgmester P. Christensens Vej i Helsingør vil blive taget i midten af 2022, og går alt efter planen vil de første vandhunde kunne springe i bassinerne allerede halvandet år efter - i begyndelsen af 2024. Det fremgår af en procesplan præsenteret på dagsordenen til et kommende møde i Idræts- og Fritidsudvalget i morgen, onsdag.

I forbindelse med budgetforliget for Budget 2020 besluttede byrådet at afsætte 88 millioner kroner til projektet, der blandt andet byder på et stort halområde med et varmvandsbassin, et børnebassin, et klatre- og rutchebassin samt 25- og 50 meter-bassiner.

Det nye byggeri skal lægges i forlænges af den nuværende svømmehal, der desuden ønskes renoveret med eksempelvis nye omklædningsrum.

Mangler millioner Men selvom de 88 millioner rækker langt, så er det ikke helt nok til at komme i mål med ønskehallen. Faktisk dækker millionerne kun udgifterne til den nye tilbygning, og der mangler derfor stadig økonomi til udgifterne i forbindelse med renoveringen af den eksisterende svømmehal.

Ifølge forvaltningen vil en sådan renovering koste i omegnen af 21,1 millioner kroner.

Det forslås samtidig, at ventilationssystemet i den gamle hal udskiftes til et mere energibesparende og miljøvenligt anlæg, og det vil i alt medføre udgifter på 25,1 millioner kroner. De penge skal ifølge dagsordenen findes på budgettet for 2023, hvor renoveringen vil udformes som et anlægsønske.

En plan for planen Mens økonomien fortsat ikke er helt på plads, så gør det sig anderledes gældende for den grundlæggende procesplan for projektet. Med konkrete datoer er planen for udarbejdelsen af en lokalplan noteret, mens andre store skridt i processen allerede er taget.

Den 21. maj blev byggeriet eksempelvis sendt i udbud, og forud for det var de første tegninger og skitser til byggeriet lavet.

Et gennemarbejdet forslag til lokalplanen for området forventes ifølge planen at være færdig i februar 2022, og det vil derefter blive sendt i offentlig høring fra begyndelsen af marts til begyndelsen af maj. Her kan borgere med interesse i området give deres indvendinger og kommentarer til planen, inden den forventes vedtaget i udvalgene og senere i byrådet i løbet af juni næste år.

Ifølge forvaltningens procesplan vil den nye lokalplan være klar til offentliggørelse ved udgangen af juni 2022, og herefter kan arbejdet påbegyndes.