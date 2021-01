Forældre melder deres børn ud: »Usmageligt at kræve fuldt beløb«

Der betales fortsat for pasning i SFO og SFK, selvom børnene er hjemsendt. Det får forældre til at melde deres børn ud i hobetal. Der er dog ingen planer om tilbagebetaling, siger udvalgsformand,

Mange forældre har i disse tider travlt med at passe, ikke bare arbejdet hjemmefra, men også deres hjemsendte børn, der i den seneste periode har haft fjernundervisning. Når de får fri først på eftermiddagen, plejer de som regel at tage i SFO eller SFK efterfølgende, men det kan de ikke, for institutionerne er lukket ned som en del af regeringens nedlukning. Alligevel skal forældrene betale regningen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her