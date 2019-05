Se billedserie Polaridfoto af gæsterne var en del af et værkerne. Foto: Mogens Guildal

Forårsudstilling med film, musik og installation

Helsingør - 10. maj 2019 kl. 16:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunst og talent blomstrede i mange retninger på Helsingør Gymnasium tirsdag aften, hvor gymnasiets elever fremviste produktionerne fra undervisningen i de 3 kreative fag. Efter en kort velkomst ved vicerektor Claus Corneliussen og fællessangen præsenterede udvalgte elever fagenes udstillinger. Mediefag og billedkunst viste deres arbejde i HG's Festsal, mens musik inviterede de interesserede gæster ned i faglokalet under Festsalen, hvor der er plads til instrumenter og koncertstemning. Gæsterne nød elevernes kunst og deres begejstring sammen med en lille forfriskning som skolen var vært for.

I musiklokalet deltog elever fra alle tre årgange med deres eksamensprojekter ligesom der var lejlighed til at genhøre vindersangen fra Stjerne for en Aften arrangementet tidligere på skoleåret. Der er ret frie rammer for eksamensprojekterne i musik, hvorfor repertoiret bød også på alt fra a capella kor til hård rock.

For billedkunst var det overordnede tema Identitet & Installation. Udstillingen indeholdt fx kønspolitisk installation som satte fokus på hvordan der tales om kvinder på sociale medier og hvordan kvinder ser på sig og deres egen krop. Ved en anden installation fik gæsterne taget et lille polaroidfoto samt en opfordring til at skrive de ting, der betød allermest for dem bag på billedet, hvorefter billederne blev hængt op i en tøjklemme under en paraply. Gæsterne var med til at kåre den bedste installation. Ved ferniserings afslutning kårede de to elevkonferenciers udstillingens bedste kunstværk og overrakte vinderen en fin rød rose og en billet til årets Click Festival i Helsingør sponseret af HG's nye samarbejdspartner Billedskolen i Toldkammeret.

Mediefagseleverne har i grupper lavet forskellige filmproduktioner, der skal vises til eksamen. Der blev vist fælles film med lyd på det store lærred i midten af salen og film uden lyd, hvor gæsterne har mulighed for at tage høretelefoner på og selv vælge imellem de mange elevproduktioner på to mindre lærreder. Det hele endte ud med, at elevjuryen kårede årets bedste film, som vil blive vist på skolens næste morgensamling. Igen var der sponseret billetter fra Billedskolen i Toldkammeret til vinderne.

Til slut rundede vicerektor Claus Corneliussen aftenen af ved at takke HG's dygtige elever, deres lærere og alle de interesserede fremmødte gæster før der blev sunget endnu en fællessang. En rigtig dejlig og inspirerende forårsaften i Helsingør Gymnasiums flotte Festsal, som billederne fra forårsferniseringen tydeligt understreger. Så må man bare krydse fingre for, at censorerne bliver lige så begejstrede for elevernes kunst til eksamen!