Det er på 20. år, at Korinor holder forårskoncert her i Toldkammeret.

Forårskoncert med Korinor

Årets koncert omfatter et bredt udvalg af rytmiske korsatser lige fra gamle jazz-numre over Agnes Obel og Oh Land til Mads Langer over Beatles og Prince. Flere af numrene er arrangeret af korets dirigent Morten Poulsen, kendt i Helsingør for sin musikalitet, der spænder fra en uddannelse som PO-organist og studeret komposition og musikteori ved det Kongelige Danske Musikkonservatorium.