Brit-Tone Müllerz er den første gæst i Musikalske Saloner.

Forårets musikalske saloner

Helsingør - 11. februar 2020 kl. 11:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Værtsparret sopran Camilla Illeborg og pianist Leif Greibe inviterer publikum indenfor i stuerne på Højvænget til flere klassiske koncerter i løbet af foråret 2020, hvor skønne sangere, musikere og denne gang også en forfatter har sagt ja til at gæste Musikalske Saloner i Helsingør.

Forårets første salon finder sted søndag den 16. februar kl. 16, hvor sopranen Brit-Tone Müllertz gæster salonen. Brit-Tone modtog i 2019 prisen som Årets operatalent, men har dog forlængst slået sit navn fast som Wagnersanger i udlandet, hvor Bayreuther Festspiele, Semperoper Dresden og Salzburg har haft bud efter hende. Sammen med værtsparret har hun valgt at lave et musikalsk portræt af Richard Strauss med musik af Strauss og komponister fra hans senromantiske samtid, Mahler, Listz og Wagner.

Litterær salon Foråret byder desuden på en Musikalsk-litterær Salon med forfatter og musikformidler Henrik Engelbrecht søndag den 15. marts kl. 16. Henrik udgav i 2019 bogen 'Hjertet brast i toner' om H.C. Andersens store kærlighed til operaen og hans oplevelser i operaen herhjemme og i udlandet. Henrik fortæller om sin bog og mellem de mange anekdoter, vil der være musikalske indslag med musik af Bellini, Donizetti, Gounod, Schumann, Weyse og Hartmann.

Overdådig kammermusik Søndag den 19. april kl. 16 afholder værtsparret i samarbejde med Helsingør Kammeropera en overdådig kammermusikkoncert i Helsingør Teaterhus ved det store Blüthner koncertflygel venligst udlånt af Copenhagen Piano. Her kan vi se frem til at opleve to højt profilerede internationale navne, nemlig pianisten Marianna Shirinyan og cellisten Torleif Thedéen, som vil berige os med musik af Beethoven, Shostakovich, Webern og Strauss.

Sommersalon Forårets Musikalske Saloner i Helsingør rundes af med en rigtig sommersalon søndag den 14. juni kl. 16. Her gæster mezzosopran Hanne Fischer, som til daglig er solist på Det Kongelige Teater, salonen og hun har lovet at tage et festligt sommerprogram med. Hvis vejret holder vil vinen ved den lejlighed blive serveret i haven.

Entré for salonkoncerterne er 250 kr. inkl. et glas skøn italiensk vin som Sweet Image Huset byder på i pausen. Billetter kan købes i Stjernegade 10 i Helsingør eller bookes via hjemmesiden www.kammeropera.dk/saloner, hvor man også kan finde mere information om Musikalske Saloner i Helsingør.