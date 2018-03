Forår og fugle på Nyruphus

Tre viber landede på engen ved Naturcenter Nyruphus forleden. Musvitten er begyndt at synge igen, grågæssene går to og to på markerne, det er tydeligt, at vinteren er lige ved at slippe sit tag - og foråret nærmer sig med stormskridt. Så er det tid til at bygge og opsætte årets nye redekasser, lyder det fra Thomas Nielsen, der er leder af Naturcenter Nyruphus og naturfagskonsulent i Helsingør Kommune.