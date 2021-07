Se billedserie De 240 boliger på Triumphgrunden skal efter planen stå klar i midten af 2023. I denne uge er arbejdet i en prøvefase, men allerede nu føler flere naboer sig generet af støj og rystelser fra byggeriet. Foto: Privatfoto

For meget larm? Entreprenør lukker ned for nabo-dialog

Allerede før byggeriet rigtig er kommet i gang, er der dårlig stemning mellem entreprenøren og naboerne til Triumphgrunden, hvor der skal bygges 240 nye boliger

Helsingør - 08. juli 2021 kl. 04:45 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Dunk, dunk, dunk.

I denne uge er der prøvepilotering på Triumphgrunden i Espergærde. De første pæle bliver banket i jorden, og det er ikke gået stille for sig. I de kommende to-tre år skal der bygges 240 nye boliger og etableres rekreative områder på grunden, der tidligere husede lingeri-virksomheden Triumph. Selvom byggeriet er i en meget tidlig fase, føler flere naboer sig dog allerede voldsomt generet af arbejdet - de melder om støjgener, og deciderede rystelser forårsaget af piloteringen.

Prøvepiloteringen er blot en lille appetizer, før den »rigtige« pilotering begynder til august - i alt planlægger totalentreprenøren Raundahl og Moesby at banke 1400 pæle ned, og det kommer efter tidsplanen til at vare ind til primo 2022.

Ensidig dialog Hos totalentreprenøren er man med på, at byggeriet kan medføre gener for naboerne, og derfor har Raundahl og Moesby på forhånd sendt et brev ud til naboerne til grunden. I brevet præsenterer entreprenøren tidsplanen for byggeriet, ligesom firmaet advarer om, at der må forventes støj og forøget trafik i området i forbindelse med arbejdet.

I brevet præsenterer virksomheden også en Facebook-gruppe med titlen »Triumphgrunden Espergærde«, som naboerne bliver opfordret til at melde sig ind. Gruppen vil - ifølge brevet - jævnligt blive opdateret med information om byggeriet, men den skal også fungere som et vigtigt forum for dialog.

- Som totalentreprenør ønsker Raundahl og Moesby A/S en tæt og konstruktiv dialog, hvorfor der jævnligt laves opdateringer på Facebook-gruppen, står der i brevet, og entrepriseleder Anders Vitting Petersen uddyber formålet med dialogen således:

- Dialogen kan handle om alt, hvad naboerne lige går og har af udfordringer. Hvis de opfatter noget anderledes end os, eller hvis de synes, der er noget, som er urimeligt. Vi vil altid gerne kigge på de ting, siger entrepriselederen.

Der bliver dog ikke meget dialog i gruppen fremover. Entreprenøren har nemlig valgt at lukke helt ned for medlemmernes mulighed for at kommentere på opslagene og dermed muligheden for at stille spørgsmål og komme til orde. Der var for meget larm.

Folk skriver i øst og vest Entrepriseleder i Raundahl og Moesby, Anders Vitting Pedersen, fortæller, at firmaet bevidst har valgt at lukke ned for dialogen i gruppen.

- Som du ved, så kan Facebook være en forkert kanal, hvor folk skriver i øst og vest, så det er grunden til, vi har lavet en mailadresse, hvor vi vil gå i dialog. Fremover bliver Facebook-gruppen et orienteringsværktøj, siger han.

Beslutningen kommer efter, at flere naboer har fulgt firmaets oprindelige (og egen) opfordring om at udtrykke sig i gruppen. Flere har stillet sig kritisk over for projektet og spurgt ind til støjgenerne. Der er tale om flere helt reelle spørgsmål - som andre også har gavn af at læse - eksempelvis, hvorfor der er behov for at ramme så mange pæle, og hvorvidt selskabet laver målinger på støjen.

Anders Vitting Pedersen ønsker ikke at pege på, hvad der helt konkret har fået entreprenøren til at lukke ned for debatten i gruppen.