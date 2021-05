For mange piller udløste brand

- Der opstod brand i et pillefyr i en villa på Rosenkildevej efter en fejl, hvor brændelsepillerne kørte for hurtigt ind i fyret, oplyser vagtchef Flemming Hansen, Nordsjællands Politi. Det bevirkede, at forbrændingen bredte sig fra selve fyret og ind i indføringsrøret ud mod pillelageret, der så brændte over.