På Værtsmuseet kan børnene prøve at blive skibsbygger for en dag. Foto: Presse

For fuld skrue: Bliv skibsbygger for en dag

Byg dit eget træskib ved høvlbænken i Værftsmuseet, få savsmuld på bukserne og hold tungen lige i munden, mens sømmene slås i. Skibene skal selvfølgelig også have et navn, og måske skal der flag på eller andet sjov. Værftsmuseet & Maritimt Værksted Hal 16 sætter fokus på skibsbyggeri og lader børnene opleve lidt af Værftstidens stemning. Det sker tirsdag, onsdag og torsdag den 28., 29. og 30. juli mellem klokken 10 og 14.

å Den Røde Plads mellem museet og Biblioteket Kulturværftet opstilles et vandbassin udlånt fra Øresundsakvariet. Her søsættes skibene kl. 12 og kl. 13 med levende musik og lidt godt til ganen. Der kan man også afprøve, om skibet flyder godt, og om elastikmotoren virker.

Samtidig er der åbent i det Maritime Værksted Hal 16, hvor man kan gå over og se, hvordan mændene arbejder med at sætte rigtige skibe i stand.

Aktiviteten er primært for børn mellem 5 og 10 år ifølge med en voksen. Skibene kan bygges hele dagen, og der vil være en hjælpende hånd fra de ansatte. Man kan lade sig inspirere af de udstillede skibsmodeller og prøve at kalfatre et skibsdæk.