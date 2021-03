Artiklen: For fuld i færgeterminal

To berusede mænd havde lørdag aften taget ophold i færgeterminalen på Færgevej i Helsingør.

Det huede ikke personalet, som forsøgte at bortvise dem. Da det ikke lykkedes, blev politiet tilkaldt.

Det viste sig, at den ene - en 33-årig mand fra Hillerød - ikke var i stand til at klare sig selv. Så han blev taget med til detentionen, hvor han fik lov til at sove rusen ud, oplyser vagtchef Flemming Hansen, Nordsjællands Politi.