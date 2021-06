For 40 år siden var skiltet i hænderne sejlernes gps

Årets Sjælland Rundt markerer 75 året for den traditionsrige sejllads, der var ved at grundstøde i 00'erne - men nu igen har over 100 deltagere. Her ses Per Kristiansen og stævneleder Martin Anfeldt. Få informationer om resultater på www.sjaellandrundt.dk Foto: Steffen Slot

75-års jubilæumsudgaven af Sjællands Rundt er netop afviklet. Ny teknologi gør, at historierne om de mange år med kompas og lys på et skilt virker som meget gamle anekdoter.

Helsingør - 20. juni 2021

Tænk 40 år tilbage i tiden. Omtrent et par tusinde sejlbåde deltog i Sjælland Rundt, og ude nær et sømærke ved Sjællands Odde lå en af marinehjemmeværnets både. Det var første sted, hvor arrangørerne kunne få en mellemtid på bådene, når de passerede sømærket med øgenavnet »Soldaten«.

- Når det blæste, kunne der være gang i den derude. Bølgerne var meget store, og vi skulle tæt forbi hjemmeværnets både og vise et stort skilt med vores nummer. Hvis det var mørkt, brugte vi den projektør, der var standardudstyr på alle bådene, fortæller Per Kristiansen og tilføjer:

- De var tættest på til at hjælpe, hvis der skete noget - hvis nogle kæntrede eller var sejlet på grund.

Ved siden af Per Kristiansen står Martin Anfeldt, der er Helsingør Sejlklubs stævneleder på turen. Han smiler, for det var virkelig en anden tid, da sejlerne havde tre meldepunkter på ruten, hvor de skulle vise nummer. Det var eneste måde, der gav arrangørerne bare en anelse overblik.

I dag er det markant anderledes at sejle Sjælland Rundt. Hver båd har en gps-tracker, og der er mange både, der også har droner med, så sejlerne kan lave optagelser fra luften fra kapsejladsen, der i år fejrer 75 års jubilæum.

- Vi kan hele tiden følge bådenes placering. Hvis en singlebåd sejler holder samme kurs for længe, kan vi reagere og finde ud af, om skipper er faldet i søvn, og vi kan hurtigt se, hvis en båd er gået på grund, forklarer Martin Anfeldt og fortæller om sin egen første »Sjælland Rundt«.

- Jeg var gået ned i havnen med et skilt, hvor der stod "Gast søger plads", og en halv time senere havde jeg plads med en dansker, der boede i Sverige. Han var fyldt 70 år, havde sin søn med, og de havde sejlet så mange gange, at de ikke havde behov for søkort. De havde et kompas, og det var det.

Bøffer gav stort overskud De to sejlere fortæller historier fra Sjælland Rundt en stille lørdag morgen i det smukke klubhus, som sejlerne selv har bygget. Udsigten over havnen er flot, og de fleste af årets 131 deltagere er enten i mål eller godt på vej.

Per Kristiansen fortæller, at i slutningen af 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne var havnen så pakket af både op til starten, at man kunne gå tørskoet tværs over havnebassinerne - lige bortset fra en lille kanal, der blev friholdt.

Godt at der ikke udbrød brand, konstaterer de...

Fra et telt på havnen solgte Lions Club gode bøffer hele weekenden, og de kunne hente et overskud på 100.000 kroner.

Dengang var sejladserne for mange en hyggetur. Kapsejladsen betød ikke så meget. Per Kristiansen sejlede i en Bandholm 27, der absolut ikke var en hurtigsejler, og med sine 27 fod heller ikke særlig stor. Men øl skulle der være plads til.

- Vi fik en øl hver 4. time. Det var rationen, og for at få plads til forsyningerne, satte vi ølkasserne ved forkahytten og lagde en plade over, så vi kunne komme over dem. Der var lidt mere fest og farver over det, men vi blev jo ikke fulde - ikke med en øl hver 4. time, husker Per Kristiansen.

Mindst 12 skal deltage Rekorden blev sat i 1984 med 2074 deltagende både, hvoraf over halvdelen udgik på grund af dårligt vejr. To både sank, seks både gik på grund og adskillige både havde mand over bord.

Et lavpunkt, rent deltagermæssigt, kom i 2003 med kun 17 deltagende både. Markant anderledes end den folkefest, som prægede Helsingør, når Kongeskibet lå derude som malerisk baggrund for de store starter for 40 år siden.

- Da det stod værst til med deltagerantallet i 00'erne, besluttede sejlklubben, at vi fortsætter så længe, at vi er flere end til den allerførste start, hvor 12 både deltog, fortæller Martin Anfeldt.

I de seneste år har Helsingør Sejlklub forsøgt at ændre profilen for sejladsen. Sjælland Rundt har overskriften »Havets Maraton«, og det taler nu ind i det moderne menneskes interesse for at deltage i noget særligt - uden at det nødvendigvis handler om at vinde. En stor andel af deltagerne har ikke et såkaldt »målerbrev«, der efter en gennemgang af båden bruges til at udregne bådenes indbyrdes handicap. Dermed er det blevet lettere at deltage.

At fange landbrisen Men der er stadig mange, der går op i taktik og med nye vejrapps forbereder den bedste vej rundt om Sjælland. I år kom bådene jo sydfra mod mål, og en af deltagerne vandt tid på at gå øst om Hven, ganske usædvanligt. Det skete efter nærstudier af meldinger i vejrapps.

Per Kristiansen prikker sig selv på hovedet. Heldigvis er der også forhold, hvor klassisk sømandskab giver den største fordel. Når dag bliver til nat, afkøles luften hurtigst over land, og det giver trykforskelle, der pludselig kan give en frisk og meget lokal fralandsvind.

- De sejlere, der kender Øresundskysten godt, kan i svag vind hente meget, hvis de ved, hvor de bedst kan finde landbrisen, smiler han.