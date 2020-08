Fond sikrer særlig corona-koncert

Corona har gjort livet surt for mange, ikke mindst for musikere, der ikke har kunnet afholde koncerter og dermed tjene penge i en lang periode. En særlig privat corona-fond har gjort det muligt for nogle af disse musikere af få halvdelen af honoraret betalt. Vi sprang til i Tikøb og fik fat i disse 3 skønne damer. De præsenterer selv deres smukke program med Bach, Beethoven og Mahler, lyder det fra kirken.