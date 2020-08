Det kommende friplejehjem skal indrettes i to etager i det gamle, nedlagte hospital på Esrumvej.

Første spadestik til friplejehjem

Det er plejefirmaet Attendo, der skal drive friplejehjemmet, som indrettes i to etager i det tidligere hospital.

Friplejehjemmet indgår i projekt Tretårnet, som bliver et helt nyt boligområde, der indrettes på hospitalet. Indenfor de næste par år vil der så at sige blive indrettet en levende og moderne landsby på højkant, hvor både unge og gamle, singler og børnefamilier kan bo dør om dør.

Til første spadestik-seancen på mandag bliver der taler af borgmester Benedikte Kiær, formanden for By,- Plan- og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky, formanden for Omsorg- og Sundhedsudvalget Mette Lene Jensen, direktør Søren Andersen fra Attendo og entreprenør, direktør Stig Thorsen.