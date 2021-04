En udvidelse og renovering af Hornbæk Havn vil ifølge Hornbæk Havns bestyrelse kunne gøres for 20 millioner kroner. Den »lave« pris skylde, at der kan arbejdes fra land frem for fra vandsiden. Foto: Kenn Thomsen

Første skridt taget: Nu nærmer kæmpe havneprojekt sig

Store projekter kræver en plan. Og nogle gange kan en plan i sig selv være så stort et projekt, at den også kræver en plan. Lige netop sådan forholder det sig, når det kommer til den længe ventede udvidelse og renovering af Hornbæk Havn.

Her blev det sidste år besluttet at lave en helhedsplan for området omkring havnen med plads til alle interessenter, og som imødekommer lokale udviklingsønsker, værner om naturværdierne og samtidig understøtter kommunens ambition om Hornbæk som en international turistby. Men for at komme i mål med helhedsplanen, måtte byrådet mandag aften tage stilling til en procesplan, der skal sikre, at alle parter er blevet hørt, når helhedsplanen er udarbejdet.