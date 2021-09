Jørgen Bodilsen(EL) kalder måden at finde besparelserne på for useriøse. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Første parti forlader budgetforhandlingerne - aftale forventes på plads i dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første parti forlader budgetforhandlingerne - aftale forventes på plads i dag

Helsingør - 09. september 2021 kl. 10:33 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Der skulle ifølge Frederiksborg Amts Avis oplysninger lande en budgetaftale for 2022-2025 i løbet af eftermiddagen - sandsynligvis omkring klokken 13.

Men torsdag formiddag stod det klart, at budgettet bliver uden Enhedslistens to mandater. Selv om partiet ligger yderst til venstre i Byrådet, så har det blandt andet for to år siden været en del af et bredt budget.

- Vi synes ikke det er ansvarligt eller er seriøst, at der er lagt op til, at besparelser for cirka 19 millioner kroner først skal findes på byrådsmødet i december - altså efter valget, siger byrådsmedlem Jørgen Bodilsen, som heller ikke kan stå inde for den sociale profil, og ville have benyttet en tilbagerulning af tidligere skattestigninger som en del af finansieringen. EL vil senere selv fremlægge et budgetforslag.

Lokaldemokraternes Jan Ryberg er torsdag formiddag fortsat med i budgetforhandlingerne, og mener ligeledes, at det er problematisk, at besparelserne ikke er kendt før valget.

- Det er det værste budget, som jeg har deltaget i. Det er ikke et budget, som vi kan være stolt af. Men jeg har valgt at blive for at sikre indflydelse på det sociale område, siger Jan Ryberg.

Ifølge avisens oplysninger skal der udover 19 millioner, der skal findes på decembermødet i byrådet også findes 5-6 millioner i besparelser på administrationen. Derudover skal der findes cirka 2,5 millioner kroner på den decentrale administration.

Dette vil i sagens natur føre til fyringer.

Undervejs i forhandlingerne har der øjensynlig været tvivl om, hvorvidt Venstre ville forlade forhandlingerne. Partiet er dog stadig med i forhandlingerne torsdag formiddag.

Mere følger

relaterede artikler

Et puslespil til milliarder: I morgen kan budgettet være på plads 08. september 2021 kl. 17:11

Sparebudget på vej - uenighederne blev ikke trukket hårdt op i Byrådet 31. august 2021 kl. 04:29