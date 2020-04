Selv om der stadig bliver arbejdet udenfor, så er vandværket så småt gået i drift. Her ses værket indenfor fra gangbroen. Foto: Pressefoto

Første dråber er sendt ud fra det nye vandværk

Det nye Snekkersten Vandværk er begyndt at sende sundt og rent drikkevand ud til kunderne. Det skete første gang i påsken.

Byggeriet af det nye vandværk i Snekkersten har været undervejs siden sommeren 2018. Bygningerne og de tekniske installationer har stået færdig et stykke tid og efter en periode med indkøring, tests og analyser af drikkevandet, er produktionen nu så optimal, at værket er begyndt at sende drikkevand ud til kunderne. De første dråber blev sendt af sted i forbindelse med Påsken.