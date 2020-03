Det tog et halvt år før Nordsjællands Politi før Nordsjællands Politi foretog de første anholdelser i sagen om hjemmerøveriet, der fandt sted i en lejlighed her på Lundegade. Foto: Andreas Norrie

Første domme er faldet i sag om brutalt hjemmerøveri i city

Ifølge politi og anklagemyndighed, så gik det ualmindeligt brutalt til kort før midnat 8. marts sidste år, da fire unge mænd iklædt maskering i alderen 16 til 20 år stormede ind i en lejlighed på Lundegade i Helsingørs indre by. Her befandt sig to mænd og en kvinde, som var i alderen slut 40'erne til start 50'erne.

To mænd på 18 og 19 år er blevet dømt for deres roller i et hjemmerøveri i marts sidste år i en lejlighed på Lundegade.

