Se billedserie Søren Vest var blandt de første til at prøve den nye pantstation, og han var glad for, hvor nemt det var. Eksempelvis bliver pengene fra panten indbetalt efter én dag. - Så kan man hurtigt få lavet et regnskab, og så er det afsluttet, siger han. Foto: Christopher Valeur

Send til din ven. X Artiklen: Første af sin slags: Ny pantstation indviet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første af sin slags: Ny pantstation indviet

Den nye pantstation i Prøvestenscentret blev flittigt brugt fra det sekund, hvor den blev indviet. Dansk Retursystem håber, at lignende pantstationer kan indvies i hele landet.

Helsingør - 25. juni 2021 kl. 05:05 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Helsingør: Man skulle tro, at der var ankommet en Hollywood-berømthed i Prøvestenscentret torsdag formiddag, for her var utallige mennesker mødt op på en parkeringsplads ved siden af Jem & Fix. Der var dog ingen berømthed at spore, men derimod en helt ny pantstation. Den havde trukket folk med sig fra Dansk Retursystem og TOMRA, der er firmaet bag automaten, men det tog ikke lang tid, før lokalbefolkningen ankom. Havde der været børn til stede havde de måske troet, at det var julemandens hjælpere, der var kommet, for der var rigtig mange sække foran den nye pantstation, men der var altså ikke gaver i sækkene, men derimod dåser og plastikflasker.

Fordel som kunde

I den nye pantstation skal der ikke længere bruges pantsække, man får pengene ind på sit kort efter én dag og så er der en automat til glasflasker også. Der var således nok at tage stilling til, da Søren Vest som en af de første prøvede den nye pantstation, da den åbnede torsdag klokken 10. Han har det sidste års tid brugt den gamle pantstation, der lå ved busholdepladsen i Prøvestenscentret, og det er noget, som han har gjort ugentligt. Han glæder sig over, at der er mere plads i den nye pantstation, hvilket formentlig betyder mindre lukketid for stationen.

- Jeg synes, at det er et dejligt, at der er plads til mere pant ved den nye pantstation. Det som man oplevede med den tidligere var, at den ofte var fyldt, så man ikke kunne aflevere. I den gamle fyldte flasker og dåserne mere, når tingene ikke var presset sammen. Det er en fordel for os som kunder, at tingene ikke fylder så meget, og så er det godt for miljøet, fortæller han.

Fyldes langsommere

Et problem med den tidligere pantstation var nemlig, at den ofte var lukket, fordi den var fyldt op. Egentlig er det muligt at læse om en pantstation er midlertidigt lukket på Dansk Retursystems hjemmeside, men det kunne ske, at personen foran en i køen var den sidste, der fik lov til at aflevere pant, og så måtte man tage turen hjem igen og vente på, at pantstationen ville blive tømt. Undersøgelser viser således, at forbrugere af en pantautomat i gennemsnit afleverer 28 emballager, mens forbrugere af pantstationer afleverer hele 300. Den nye pantstation skal dog sikre, at den ikke bliver fyldt op i samme grad.

- Den gamle pantstation har vi tømt tre gange om dagen de seneste uger. Der hentede vi 30.000 plastikflasker og dåser af gangen. Nu kan der være 240.000 emballager, før vi skal hente containeren, da dåser og plastikflasker presses sammen i maskinen, hvorefter de ryger ned i en container, hvor de presses yderligere sammen, så de fylder endnu mindre, fortæller Marlene Fris, markedsdirektør i Dansk Retursystem.

Dansk Retursystem og TOMRA har arbejdet intensivt på den nye pantstation de sidste tre måneder, og det er særligt den software, der er forbundet med den nye pantstation, der har krævet mange arbejdstimer.

- Vi har skullet lave alt softwaren, og det har været ret omfattende. Vi har brugt 3500 arbejdstimer på at lave en software, der passer til det danske system, og de timer er jo brugt. Jeg vil vurdere, at vi vil kunne lave en lignende pantstation på 5-6 uger, fortæller Michael Milo, administrerende direktør TOMRA.

Pantstationer overvåges

Netop teknologien skal være med til, at pantstationen ikke ender med at holde midlertidigt lukket på grund af, at den er fyldt op.

- Vores tekniske servicegruppe overvåger alle pantstationer og automater i landet. TOMRA har også et system i forhold til det tekniske, og vi har et rigtig godt samarbejde, men vi holder øje med, om vi skal booke en chauffør, der kan hente containeren og sætte en ny, siger Marlene Fris.

Høj pris

Det er to 40-fods containere, der er blevet bygget sammen af et firma fra Sverige, der har specialiseret sig i det. TOMRA modtager containerløsningen med gulv, loft, lys og varme, og smider derefter det system ind, som kunden, i det her tilfælde Dansk Retursystem, har brug for. Det er derefter Dansk Retursystem, der har stået for at få indgangen til at se flot ud, hvor der blandt andet er træbeklædning på facaden. Det anlæg, som TOMRA smider ind i lokalerne, er ikke billigt.

- Hvis man tager containerløsningen fra, så koster sådan et standardanlæg omkring en million kroner. Det her er dansk retursystems anlæg, og det er et specielt anlæg og er derfor dyrere. Hvis en butik vil købe sådan et anlæg, ligger prisen rundt regnet på 1 million kroner, siger Michael Milo.

Tilvænningsperiode

Danskerne har meget samme forbrugsvaner hvad angår pant, som det man ser i Finland. Den nye pantstation i Helsingør er allerede blevet implementeret i Finland, og der tog det 2-3 uger for finnerne at vænne sig til sorteringen med plastik og dåser samt glasflasker.

- Vi håber, at forbrugerne siger, at de forstår glas for sig, og dåser og plastikflasker sammen. Det vil være en nem løsning at implementere rundt omkring i Danmark. Dermed ikke sagt, at vi ikke fortsætter med ombygning af de eksisterende stationer, for det kommer vi også til at fortsætte med, siger Marlene Fris med henvisning til moderniseringen af de nuværende pantstationer rundt om i landet.

Utilfreds forbruger

Selvom der generelt var tilfredshed at spore blandt forbrugerne torsdag formiddag, var der enkelte, der ikke var helt tilfredse. En mand glemte sit pantkort i terminalen, og hvor han ved den gamle pantstation fik at vide på skærmen, at han skulle huske at tage kortet ud, fik han ingen besked om det på den nye.

- Vi så gerne, at han var kommet til os med det kritikpunkt, for vi vil rigtig gerne optimere pantstationen, lyder det fra Marlene Fris.

Den nye pantstation ligger på parkeringspladsen ved siden af Jem & Fix, som har indkørsel fra Klostermosevej. Det vil være muligt at aflevere flasker og dåser fra klokken 10-18 hver dag. Der vil den kommende tid være folk ved pantstationen fra Dansk Retursystem, der vil hjælpe forbrugerne samt tage imod de gamle pantsække, der ikke længere skal bruges.