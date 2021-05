Øresundsakvariet åbner igen på fredag, og selvom der ikke kan laves indendørs arrangementer i pinseferien, vil der fortsat være meget at se. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Først måtte de ikke: Nu genåbner populær turistattraktion

På fredag genåbner Øresundsakvariet endelig efter at have været lukket ned i næsten seks måneder. Statussen som akvarie har betydet, at de har skullet vente en måned mere end andre kulturinstitutioner.

19. maj 2021

Hvis man den 21. april havde troppet op foran dørene til Øresundsakvariet med en forventning om, at man skulle ind og se på søanemoner, krabber og fisk, var man formentlig blevet skuffet. For hvor dørene den 21. april blev slået op til adskillige andre kulturinstitutioner i byen, forblev dørene til Øresundsakvariet lukkede. Det bliver der dog lavet om på fredag den 21. maj, når akvariet endelig har lov til at åbne igen, hvilket sker klokken 10.00.

Akvarier holdt lukket Årsagen til den sene genåbning skal findes i genåbningsplanen fra den 22. marts. Her blev det besluttet, at spillehaller, badelande, zoologiske anlæg og altså også akvarier først måtte åbne den 21. maj. At Øresundsakvariet er blevet sat i den kategori frustrerer museumschefen.

- Vi har forsøgt at få samme status som eksempelvis Saltvandsakvariet i Esbjerg, der fik lov at genåbne den 21. april, da det bliver betragtet som en kombination af museum og akvarie, men det lykkedes os ikke, fortæller akvarie- og museumschef hos Øresundsakvariet, Jens Peder Jeppesen.

Mistet 100.000 kroner Der er flere andre akvarier i landet, der har været irriterede over, at være blevet sat i den kategori. For Øresundsakvariet har det haft store økonomiske konsekvenser, at akvariet ikke har haft lov til at holde åbent.

- Vi har mistet 100.000 kroner i entréindtægter på den måned ekstra, som vi har skullet vente. Ikke nok med det, så er vi også dobbeltramt, for vi får ikke kompensation for vores nødberedskab af dyrepassere. Hvor andre har fået refunderet lønomkostninger i nedlukningsperioden, har vi fået stort rungende 0, fordi vi er statsejede. Det kan godt mærkes, fortæller Jens Peder Jeppesen.

Besøgende er livsnødvendige Øresundsakvariet får i løbet af et år 40.000-50.000 gæster, og taget i betragtning at akvariets faciliteter kun rummer 150 kvadratmeter, er akvariet virkelig godt besøgt. Fjerner man de besøgende, som nedlukningen har gjort, får man en stor økonomisk lussing og den har ført flere konsekvenser med sig.

- Vi har måttet afskedige halvanden stilling for at undgå et endnu større underskud. Vi glæder os til at komme i gang igen og tjene nogle penge. Vi er 100 procent afhængige af, at folk kommer og besøger os, fortæller Jens Peder Jeppesen.

Dyr og formidling De besøgende kan se frem til at se en række fascinerende dyr fra Øresund, ligesom de også kan se frem til en fordobling af safariture i 2021 sammenlignet med året forinden. Faktisk var safariturene i fare for at blive annulleret, da der måtte spares nogle steder, men der har været stor efterspørgsel på private safariture i Øresund, at det altså er endt med, at de ikke kun er blevet, men at der er kommet en fordobling af turene. Der sker dog spændende ting både indendørs og udendørs.

- Vores besøgende kan se frem til ihærdige dyrepassere og formidlingsguides, der vil vise akvariet frem for offentligheden. Vi kan ikke fodre eller lave arrangementer i anledningen af pinsen, men vi kan fodre i vores udendørs øresundsakvarie, hvilket vi gør tre gange om dagen, og i slutningen af juni starter vores safariture i Øresund, fortæller Jens Peder Jeppesen, der ligeledes kan fortælle, at familier såvel som firmaer har bestilt en række private safariture de kommende måneder.

Coronarestriktioner Genåbningen på fredag sker i coronavirussens skygge, og der vil derfor fortsat være en række tiltag i Øresundsakvariet, der skal sørge for, at det er trygt og sikkert at besøge akvariet.

- Vi har selvfølgelig god afstand blandt vores besøgende, da vi kun har 49 inde ad gangen i akvariet. Vi laver et kontrolsystem, hvor man får udleveret et kort, så vi har helt styr på, hvor mange der er indenfor ad gangen. Det kontrolsystem havde vi også sidst, hvor vi holdt åbent, og det fungerede rigtig godt. Derudover kræver det et gyldigt coronapas at komme indenfor, hvor man skal være iklædt mundbind, ligesom der er rigeligt med håndsprit sat op, siger Jens Peder Jeppesen.

Øresundsakvariet har åbent fra klokken 10-16 på fredag, mens der i pinseferien er åbent til klokken 17.