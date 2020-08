Fører af Skoda var både fuld og skæv

En patrulje fra Nordsjællands Politi stoppede klokken 02.26 natten til lørdag en Skoda på Bjarkesvej i Helsingør. Bag rattet sad en 32-årig mand, som politiet mistænkte for at være påvirket af både alkohol og euforiserende stoffer.

En test på stedet viste, at han var påvirket, og han blev derfor anholdt og sigtet for at have kørt bil i påvirket tilstand. Derudover viste det sig, at den 32-årige ikke havde noget kørekort.