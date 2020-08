Se billedserie Jeppe Danielsen, Mette Bentzen og Lasse Kristensen foran Egeværk på Industrivej i Helsingør. Foto: Ketil Teisen

Følg en offentlig nedsmeltning

Helsingør - 07. august 2020

Egeværk på Industrivej inviterer indenfor til en off- og online dokumenteret nedsmeltning i træ. Danske Egeværk, som i foråret etablerede sig med et 850 kvadratmeter stort værksted på Industrivej 12, har fået international succes i en kategori, der er relativt ny - nogle kalder den Design Art, andre Collectible Design.

Værkerne kan benyttes, men præsenterer sig også som unikke, skulpturelle kunstværker. Her arbejdes der i et krydsfelt mellem kunst, design og håndværk - og et af succeskriterierne ser ud til at være en altopslugende optagethed af materialet; det være sig ler, metal, fjer, porcelæn - i Egeværks tilfælde træ. Egeværks proces er præget af inspiration fra naturen, observationer og eksperimenter på stedet, og en flydende, intuitiv formgivning, hvor en sælsom dialog med træet opstår.

Forståelse for træ Især The Ice Series, der konceptuelt er udviklet i samarbejde med Sarah Myerscough Gallery i London, har ramt en nerve i det internationale publikum af samlere, der investerer i Design Art. Her udforsker Egeværk smeltende is, og omsætter isens mysterier til skulpturelle møbler, der skubber til forståelsen for og oplevelsen af både træ og møbler.

Små isbjerge dublerer som skamler, hylder flyder ned af væggene, det lyse asketræ bliver til is - og så alligevel ikke. Det er jo stadig træ, men tvivlen når lige at opstå.

Arbejder som en arkæolog Hvert værk er unikt og finder sin form gennem inspiration fra både isen og det enkelte stykke træs unikke skønhed. Mette Bentzen og Lasse Kristensen er indehavere af Egeværk, og deres arbejdsmetode kan godt sammenlignes med den måde, en arkæolog arbejder på.

Det uvurderlige afdækkes med største omhu og alvor - værktøjet er rasper, børster og sandpapir

- Vi ved ikke, hvad en stor blok asketræ gemmer, før vi respektfuldt spørger den, og gennem fordybelse i arbejdet lærer lige præcist det stykke træ at kende, forklarer Lasse Kristensen.

Kom og se Fra i dag, fredag og frem til søndag den 16. august vil Egeværks kunstneriske og håndværksmæssige proces på Industrivej være fuldt tilgængelig for alle interesserede under overskriften IS SOMMER.

På den ene side af en gigantisk glasrude, der deler værksted fra gallerirum hos Egeværk, arbejdes der med smeltende isblokke, mens der på den anden side - inde i træstøvet - arbejdes med et unikt Ice Series piece inspireret af synet på is-siden.

Processen vil være tilgængelig alle dage i perioden i værkstedet på Industrivej i Helsingør og på sociale medier. Det færdige værk - IS SOMMER - udstilles efterfølgende på Galleri Montan, Bredgade 10, København K.

