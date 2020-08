Følg PASSAGE Festivals britiske søsterfestival live på Facebook

Helsingør Teater og PASSAGE Festival har i tre år haft den kunstneriske ledelse af den engelske gadeteaterfestival SO Festival i Skegness, East Lincolnshire. I år har man sammen med Magna Vitae Trust, arrangørerne af festivalen, måttet aflyse årets festival, der skulle have fundet sted i Skegness by den 22. og 23. august.

Over 20 forestillinger, events og sociale aktiviteter løber af stablen på Facebook og Youtube i et livestream fra England. To af indslagene stammer fra PASSAGE Festival - nemlig The Horsemen af franske Les Goulus og dansk/makedonske Alex Bartis marionetdukke-teater. Succesforestillinger, der tiltrak mange publikummer, og som altså nu kan (gen)opleves fra deres lokationer på Jarlens Grund i Espergærde og Ellekildehave i Ålsgårde. Derudover er der en række sjove engelske børneforestillinger og poetiske, dokumentariske og musikalske indslag til de voksne.