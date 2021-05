Kronborg Cup har gennem 12 år udviklet sig til en international turnering - Sjællands største ungdomsturnering. Foto: Andreas Norrie

Fodboldturnering med 8.000 deltagere aflyser for andet år i træk

Helsingør - 17. maj 2021 kl. 13:31 Kontakt redaktionen

I flere måneder har arrangørerne været i fuld gang med planlægningen af Kronborg Cup 2021, men nu på de se realiteterne i øjnene: Årets store fodboldarrangement kan ikke gennemføres i år men må i stedet flyttge3s til den 5.-7. august 2022.

- Det er med meget stor ærgrelse og skuffelse, at vi har truffet beslutningen om at aflyse Kronborg Cup 2021. Vi havde virkelig set frem til fyldte baner i hele Helsingør Kommune. Men da vi naturligvis følger og tager myndighedernes restriktioner og påbud, i forhold til større arrangementer, alvorligt, må vi beklageligvis aflyse årets Kronborg Cup, lyder det fra medlem af styregruppen, Henrik Svinggaard.

Eneste udvej Arrangørerne har undersøgt mulighederne for at afvikle en god turnering, men myndighedernes krav om bl.a. sektionsopdeling af deltagerne samt omfattende krav til en sundhedsplan gør det umuligt at afvikle Kronborg Cup 2021. Dertil kommer, at Kronborg Cup indbefatter et socialt aspekt med overnatning og fælles spisning, og det er også omfattet af restriktioner som er uforenelige med en gennemførelsen af Kronborg Cup, som den har udviklet sig gennem 12 år.

- Desværre er en aflysning den eneste udvej i den nuværende situation. Aflysningen er selvfølgelig alvorlig for turneringen, for foreningerne bag og for fællesskabet omkring fodbolden i Helsingør Kommune, hvor Kronborg Cup har været med til økonomisk at understøtte ungdomsarbejdet i fodboldklubberne og aktiviteter i andre lokale foreninger.

Nu ser vi fremad med 2022 og begynder forberedelserne i håbet om at afholde et fuldkomment fantastisk Kronborg Cup 2022, siger Henrik Svinggaard.

8000 deltagere Kronborg Cup er en international fodboldturnering for ungdomshold - i dag Sjællands største turnering - der hvert år afvikles i sidste weekend af skolernes sommerferie på 8 anlæg i Helsingør Kommune.

Arrangørerne bag Kronborg Cup er Borsholm Skibstrup IF, Espergærde IF, Frem Hellebæk, Helsingør IF, Hornbæk IF og Snekkersten IF med Kvistgård IF og Tikøb IF som samarbejdsklubber.

Kronborg Cup startede i 2008 som en lokal træningsturnering for 20 hold, men er gennem årene udviklet sig til et internationalt stævne med over 550 hold i 2019 - heraf over 70 fra Skandinavien.

o Kronborg Cup afvikles udelukkende af frivillige fra de arrangerende klubber med hjælp fra lokalmiljøet - i 2019 med ca. 800 frivillige. Hele overskuddet fra Kronborg Cup går tilbage til ungdomsafdelingerne i arrangørklubberne og til lokale foreninger i kommunen.

o I 2019 deltog ca. 8.000 spillere, trænere og ledere og der var ca. 16.000 besøgende i alt henover weekenden til åbningseventet og på de 8 anlæg. Ca. 2.300 overnattende på Helsingør Vandrerhjem, Helsingør Ferieby, Marienlyst Strandhotel, Konventum og på fire lokale skoler.