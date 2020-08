Fodboldleg i Snekkersten IF er for de 2-4 årige og deres voksne.

Send til din ven. X Artiklen: Fodboldleg for de allermindste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodboldleg for de allermindste

Helsingør - 28. august 2020 kl. 19:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fodboldafdelingen i Snekkersten Idrætsforening har et tilbud for de allermindste i alderen 2-4 år. Et særligt motorikhold for børn og deres forældre.

Der leges med og uden bold, og hvert barn ledsages af en forælder eller andet familiemedlem under hver træning, som indgår aktivt i aktiviteten.

Det foregår en gang ugentligt i Snekkersten Idrætscenter: hver søndag i tidsrummet kl. 9.30 - 10.30.

Der er en dygtig organisation omkring tilbuddet i form af to undervisere, som har forstået at involvere forældre og bedsteforældre i tilbuddet, så de indgår aktivt i legen.

- Aktiviteten er kommet for at blive. Vi taler om 30-50 børn i alderen 2-4 år samt et antal tilsvarende voksne, oplyser Snekkersten Idrtæts Forening.

Toms Guldpulje, skabt af Toms og Danmarks Idrætsforbund til bl.a. at støtte familieidrætsaktiviteter, "forgylder" dette tilbud i Snekkersten for de allermindste med en bevilling på kr. 14.000, til fodbold- og motorikredskaber, som kan være med til at udvikle glæden og kvaliteten i tilbuddet.

- I Snekkersten IF, Fodbold glæder vi os til med masser af nye redskaber at kunne byde velkommen til en masse nye børn og voksne i foreningen her efter sommerferien, fortæller Søren Bach Hjørringgaard.