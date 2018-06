Der er allerede cirka 60 kvinder og mænd, der dyrker motionsfodbold her på anlægget i Snekkersten. Foto: Pressefoto

Fodbold er for alle

07. juni 2018

Prøv at spille motionsfodbold lørdag på Snekkersten IF's baner.

Lørdag den 9. juni inviterer fodboldklubber med motionsfodboldtilbud landet over til en dag i motionsfodboldens tegn. Én af dem er Snekkersten IF.

Som led i den nye landsdækkende event 'Motionsfodboldens Dag' inviterer Snekkersten IF alle interesserede mænd og kvinder til at komme forbi klubben på Agnetevej 1, 3070 Snekkersten til en dag med en åben Motionsfodboldtræning / Fodbold Fitnesstræning, sjove aktiviteter og efterfølgende gratis grillmad og hygge på terrassen. Den åbne træning starter kl. 10.00. Det er gratis at deltage.

"Alle er velkomne og alle kan være med - uanset alder og niveau. Det er ligegyldigt, om man har prøvet at spille fodbold før eller ej, og holdenes tovholder, Frank S. Jensen fra Snekkersten IF, står klar til at tage godt imod alle, der møder op på dagen.

Bag arrangementet står Snekkersten IF i tæt samarbejde med Bevæg dig for Livet - Fodbold, herunder DGI Fodbold og DBU. Projektleder i Bevæg dig for Livet.

I Snekkersten IF er der allerede cirka 60 mænd og kvinder på i alt seks hold, som spiller Motionsfodbold, Fodbold Fitness og Gå Fodbold, Der er hold for spillere på forskellige aldre og niveau, og mulighed for træning på hold, både morgen, middag, eftermiddag og aften. Efter Motionsfodboldens dag vil der derfor være god mulighed for at forsætte med 3 til 4 gratis holdtræninger i klubben.