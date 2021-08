Flytningen af skydebane bliver flere millioner dyrere

I forhold til salget af grundene langs Nordre Strandvej til boligformål er det vigtigt, at alle bygninger på strækningen fra Blokhusvej og mod syd kan fjernes samtidig, og det var en del af baggrunden for, at et stort flertal i byrådet på det seneste møde sagde ja til en plan for flytningen af skydebanen, der altså bliver noget dyrere end først antaget. For i anlægsplanen for 2023 var der allerede for afsat 7,16 millioner kroner til byggeri af en ny skydebane. Imidlertid er forvaltningen kommet frem til, at et realistisk budget for byggeriet af et anlæg som det eksisterende er cirka 2.560.000 kroner dyrere - altså 9.720.000. Det skyldes blandt andet udgifter til eksempelvis støjundersøgelser og generelt stigende byggepriser. Pengene skal findes ved budgetforhandlingerne.