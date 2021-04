Flygtede i Audi: Fire mænd antændte skovbund ved fængsel

Klokken 20.21 tirsdag indløb der anmeldelse om, at fire personer befandt sig i skoven ved Horserød Statsfængsel, hvor de fyrede fyrværkeri af, formentlig i form af batterier, som medførte, at skovbunden på stedet blev antændt, oplyser Nordsjællands Politi.

De fire personer løb herefter i retning af en parkeret bil, formentlig en Audi A5, og kørte fra stedet ad Esrumvej i vestlig retning. Patruljer kørte til området for at lede efter de fire personer, men det var ikke muligt at udfinde hverken dem eller bilen. Helsingør Kommunes Beredskab blev tilkaldt for at slukke branden, som havde spredt sig til en område på ca 10 gange 15 meter.