Flertal vil stoppe handel med Nemlig.com: - Skatteborgernes penge skal ikke gå til banditter i habitter

Et politisk flertal i Helsingør Kommune har besluttet at lægge dagligvarevirksomheden Nemlig.com på is. Samtidig afventer man en nærmere undersøgelse

Helsingør - 01. juni 2021

Kritisable arbejdsforhold på lageret, og voldsom underbetaling af chauffører. Nemlig.com har været i vælten i månedsvis.

Arbejdsvilkårene og aflønningen i dagligvarevirksomheden - der er vokset eksplosivt under coronakrisen - er blevet (og bliver) gransket af både medier, kommuner og Arbejdstilsynet.

Også i Helsingør, hvor kommunen har en aftale med Nemlig.coms moderselskab Intervare, ligesom kommunens institutioner er gode kunder.

Sidste år blev der af de kommunale institutioner således indkøbt varer hos Nemlig.com for 685.000. Og handlen er fortsat i 2021, hvor kommunen allerede har lagt knap 200.000 kroner i firmaet.

Men det vil et politisk flertal nu have stoppet. I Albertslund og Odense har man allerede vendt ryggen til Nemlig.com, og nu bakker Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Lokaldemokraterne og Socialdemokratiet op om et lignende initiativ i Helsingør.

Tæt afstemning Selvom Københavns Kommune på ganske kort tid fandt frem til markant social dumping i forbindelse med aflønning af online-supermarkedets chauffører, afventer Helsingør Kommune fortsat en lokal undersøgelse. Men indtil den er klar, opfordrer flertallet kraftigt til, at kommunens institutioner øjeblikkeligt stopper med at benytte firmaet.

- Jeg har ingen sympati med de forhold, der blevet beskrevet, og det er så bekymrende, at jeg opfordrer til, at vi sætter indkøb i bero. Når det er i form af en opfordring, bevarer vi et ledelsesrum, men jeg er sikker på, det er noget institutionerne kommer til overveje og følge, sagde Christian Holm Donatzky (R) om baggrunden for forslaget på byrådsmødet mandag.

Den omvendte tommelfinger til Nemlig.com blev givet med den absolut mindste margin med 13 stemmer for og 12 stemmer imod.

Vil gerne bestemme alt Helsingør Kommune har ikke - som eksempelvis Hillerød Kommune - en decideret fast aftale med Nemlig.com om levering af varer, og derfor mente Venstres Mette Lene Jensen, at forslagsstillerne gik alt for langt.

- Vi skal slet ikke blande os i det, fordi folk og institutioner skal selv vælge, hvem de vil handle med. Skal institutionerne så også undersøge, om forholdene nede i den lokale Fakta er okay, før de overhovedet handler der. Vi vil gerne bestemme alt - det er ikke liberalt, så vi støtter naturligvis ikke op, sagde hun.

Helsingør har dog en fast aftale med moderselskabet Intervare - der desuden har helt samme lager som Nemlig.com - om levering af mad til kommunens visiterede borgere. En aftale til omkring en million kroner årligt.

Respektabel forretning Også borgmesterpartiet stemte imod, og her gik særlig Janus Kyhl (K) i selvsving over en kommentar fra Lene Lindberg (A), som sagde, at »skatteborgernes penge skal ikke gå til banditter i habitter«. Det mente Janus Kyhl var en kommentar, som var langt mere rystende end de omdiskuterede arbejdsforhold.

- Banditter i habitter - Undskyld mig jeg er dybt rystet. Ja, de har begået fejl, men Nemlig.com strammer op, og de tager det seriøst. De behandler i mine øjne medarbejderne ordentligt og driver en respektabel forretning, sagde erhvervsmanden Kyhl.

Hvis kontrollen af Intervare viser, at forholdene ikke er i konflikt med Helsingør Kommunes arbejdsklausuler, står døren på klem for firmaet.

- Vi vil have anstændighed på arbejdsmarkedet, og når der er rettet op, så fortsætter handlen igen, siger Claus Christoffersen (S).

På blot tre måneder er seks chauffører blevet groft underbetalt med i alt 419.000 kroner af Intervare - viste København Kommunes kontrolrapport - hvorfor en grundigere undersøgelse samt et krav om godtgørelse til chaufførerne nu er iværksat.

Længere mod nord er det endnu usikkert, hvornår resultatet af Helsingør Kommunes egen undersøgelse foreligger.

