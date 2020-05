Se billedserie André Barbakian, Laura Drasbæk og Peter Mygind er hovedpersonerne i trekantskrimidramaet Sommerdahl, der baseret på forfatteren Anna Grues populære kriminalromaner. Her ses de under optagelserne af første sæson under en scene optaget ved Værftets Madmarked. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Flertal vil fortsat bruge skattekroner på TV2-krimi - men pengene er ikke fundet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal vil fortsat bruge skattekroner på TV2-krimi - men pengene er ikke fundet

Helsingør - 11. maj 2020 kl. 09:34 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i Kultur- og Turismeudvalget er positive i forhold til at støtte TV2-Charlie-krimien Sommerdahl med yderligere 800.000 kroner. Kommunen har allerede givet 1,25 millioner kroner i støtte til et produktionsselskab, der til gengæld sikrede, at TV2 Charlie-serien Sommerdahl med navne som Peter Mygind, André Barbakian, Laura Drasbæk og Peter Gantzler på rollelisten kom til at foregå i Helsingør.

Argumentet var dengang fra det politiske flertal bestående af blandt andet K og S, at der var tale om en unik måde at markedsføre Helsingør på, og krimiserien kunne få samme betydning som filmatiseringerne af Henning Mankels Wallander-bøger har fået for skånske Ystad.

Nu er første sæson afsluttet, og har opnået gode seertal på omkring 500.000 på TV2 Charlie og forude venter premieren på tyske ZDF og flere andre europæiske kanaler.

Den foreløbige succes, der - mildest talt - ikke er blevet fulgt at gode anmeldelser. har fået produktionsselskabet til at forberede endnu en sæson, og nu er Helsingør Kommune blevet bedt om at komme med endnu en del af finansieringen. Således er der ansøgt om et såkaldt gennemførelsesbidrag på 800.000 kroner.

Sagen blev første gang behandlet politisk på Kultur- og Turismeudvalgets seneste møde, og her var et flertal bestående af medlemmerne fra Konservative og Socialdemokratiet positive, mens Enhedslistens medlem Helena Jørgensen stemte imod at give støtten. Men udvalgsflertallet var dog ikke i stand til at finde en finansiering på dets eget budget, hvilket blandt andet skal ses i lyset af, at der »kun« er 34.000 kroner tilbage til kommunens eventpulje.

I stedet indstiller udvalgsflertallet, at sagen skal drøftes i »Genstart Helsingør-arbejdsgruppen«, og pengene i første omgang skal findes i Økonomiudvalget.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at man forvaltningen forventer, at optagelsen af en ny sæson i Helsingør vil give en omsætning lokalt under produktionen på tre millioner kroner. Der er dog ikke vedlagt en nærmere dokumentation for denne antagelse.

relaterede artikler

Nu skal regningen betales for tv-krimi 13. december 2019 kl. 04:02

Madmarked får mindst tre år mere i værftshaller 27. juni 2019 kl. 04:37