Af hensyn til, at erhvervsskolen U/Nord kan få mest for grunden, der i dag huser blandt andet HTX og Hhx-uddannelserne, så kommer der mere almennyttigt byggeri på denne kommunale grund, hvis de altså går som udvalgsflertallet ønsker. Foto: Andreas Norrie

Flertal sikrer almene boliger i nyt kvarter

Som tidligere omtalt i Frederiksborg Amts Avis indstillede forvaltningen også i administrationen, at en tidligere beslutning i Byrådet om 25 procent almennyttige boliger i det nye boligkvarter, ikke var hensigtsmæssig, hvis man fritog erhvervsskolen for kravet. Det ville således betyde, at der skulle bygges 50 procent boliger på den kommunalt ejede grund, som indgår i det nye lokalplanområde. Dette kunne risikere at give et for ensartet byggeri, lød embedsmændenes vurdering.

U/Nord, tidligere erhvervsskolen Nordsjælland, får som ønsket lov til at sælge campus-bygningerne på Rasmus Knudsensvej uden der i den kommende lokalplan bliver stillet krav om 25 procent almennyttige boliger. Det skal sikre den højeste pris for skolens grunde og bygninger, der igen skal finansiere det store campus-projekt med nye bygninger i det indre Helsingør, og undervisningslokaler til skibsbygger og sejlmageruddannelsen i Værftshallerne. Det fremgår af det referatet af det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget

