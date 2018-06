Ifølge den oprindelige plan for udviklingen af Sommariva-området, så skulle der allerede have været afholdt en arkitektkonkurrence og arbejdet med en lokalplan skulle være i fuld gang. Foto: Allan Nørregaard

Flertal i udvalg afviser at ændre på plan for strandvejs-byggeri

Helsingør - 08. juni 2018 kl. 03:53 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Men Konservative arbejder på at præsentere et alternativt forslag på Økonomiudvalgsmøde. Et flertal i By, Plan- og Miljøudvalget bestående af formand Christian Holm Donatzky(R), Claus Christoffersen(S), Peter Poulsen(S) og Haldis Glerfoss(EL) besluttede på det seneste møde at holde fast i den i forvejen fastlagte plan for udviklingen af det attraktivt beliggende Sommariva-område, som både omfatter det nuværende fodboldstadion med omkringliggende baner samt Badmintonhallen og udendørsbaner på vandsiden af Nordre Strandvej.

Hvis der også er flertal for denne indstilling i Økonomiudvalget og senere Byrådet, så betyder det, at der først skal nedsættes et politisk udvalg med medlemmer fra alle Byrådets partier, som blandt andet me inspiration fra borgerhøringer fastlægger de overordnede rammer for den kommende bebyggelse af arealerne, der tidligere af Home Erhverv er blevet vurderet til at være 74 millioner kroner. Derefter skal der udskrives en arkitektkonkurrence, hvor vinderforslaget skal danne rammen for en ny lokal- og kommuneplan for området, der muliggør boligbyggeri. Derefter skal grundene sælges i et udbud.

Undlod at stemme

På udvalgsmødet valgte Konservatives tre medlemmer Jens Bertram, Michael Mathiesen og Janus Kyhl derimod at undlade at stemme for nogen af modellerne.

- Jeg havde et forslag med på mødet, som ikke viste sig at være juridisk muligt, og mindede lidt om den model, som var bruger i forbindelse med byggeriet af sundhedshuset, siger Jens Bertram(K).

Han og den konservative gruppe vil komme med et alternativt forslag på mødet i Økonomiudvalget.

Mulighed for bedre pris?

Baggrunden for, at udvalget igen skulle tage stilling til udviklingen af området, der blev udlagt til offentlige formål af den navnkundige socialdemokratiske borgmester Peder Christensen i slutningen af 1920'erne, er, at selve byggeriet af et nyt 1. divisionsstation på Gl. Hellebækvej er blevet forsinket ad flere omgange. En anden årsag er, at forvaltningen i Center for By-, Vand og Land har fået et klart indtryk af, at der efter alt at dømme er en betydelig investorinteresse for området, og at en anden udbudsform af arealerne netop kan være interessant for ejendomsudviklerne.

Derfor skulle politikerne i udvalget tage stilling til to alternative udbudsformer, som begge sandsynligvis ville give et hurtigere salg, og i det ene tilfælde sandsynligvis også en højere salgspris.

Den ene alternative model, som i udvalgsreferatet går under model 2, og er en såkaldt prækvalifikationsmodel, der går ud på, at kommunen inviterer et antal ejendomsudviklere, som bliver indbudt til at komme med et forslag til et projekt og en pris på grundene, hvorefter det mest attraktive tilbud skal danne rammen for en lokal- og kommuneplan. Det tredje model går ud på, at kommunen indgår en kontrakt med et ejendomsudviklingsfirma, som udarbejder et projekt og et forslag til lokalplan, som skal politisk godkendelse. Efterfølgende får udvikleren forkøbsret til grundene, som skal i offentligt udbud. Udvikleren kan derefter via forkøbsretten sikre sig grundene til det højeste bud.

Salget af grundene på Sommariva, der i alt omfatter cirka 100.000 kvadratmeter, skal sammen med salget af andre ejendomme og grund på kommunens salgsliste være med til at finansiere store anlægsprojekter som eksempelvis det nye 81,5 millioner dyre stadion på Gl. Hellebækvej og det kommende sundhedshus ved Prøvestenscentret.

